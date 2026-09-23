„Rzeczpospolita” od 1 października będzie działać w nowej strukturze redakcyjnej. Zmiany obejmują m.in. utworzenie centralnego newsroomu internetowego, nowy podział odpowiedzialności, a także powołanie pionów „Wydarzenia" oraz „Publicystyka". Jednocześnie wydawca prowadzi rekrutacje i wzmacnia zespół nowymi dziennikarzami.

Zastępcami Pawła Kapusty, który 1 września objął łączone stanowisko redaktora naczelnego i dyrektora wydawniczego „Rzeczpospolitej”, będą Michał Szułdrzyński i Marcin Ręczmin.

– Chcę zbudować redakcję, która łączy tempo współczesnego internetu i jakość, z której „Rzeczpospolita" jest znana. Potrzebujemy jasnej odpowiedzialności, krótkiej ścieżki decyzyjnej, ale przede wszystkim znacznie mocniejszego wykorzystania kompetencji naszych dziennikarzy. Temu służy nowa struktura – mówi Paweł Kapusta.

– „Rzeczpospolita” ma być najlepszym miejscem w polskim internecie dla ludzi, którzy chcą być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami, ale nie chcą przebijać się przez setki informacji i rozpraszaczy. Chcemy dobrze wybierać, szybko i wiarygodnie informować, a potem iść krok dalej: publikować własne informacje, tłumaczyć i analizować wydarzenia, pokazywać ich kontekst i konsekwencje. Czytelnik po kontakcie z „Rzeczpospolitą” musi nie tylko wiedzieć, co się wydarzyło, ale lepiej rozumieć otaczający go świat – dodaje.

Jak podkreśla Kapusta, zmiany mają służyć zarówno rozwojowi zasięgu rp.pl, jak i wzmocnieniu płatnej oferty „Rzeczpospolitej”. – Cały rynek mówi dziś o jakości i treściach premium, ale znacznie trudniej przejść od słów do czynów i zbudować medium, za którego dziennikarstwo ludzie rzeczywiście chcą regularnie płacić. Podchodzimy do tego z pokorą, ale właśnie to chcemy zrobić: tworzyć świetny, codzienny produkt informacyjny i oferować również czytelnikom rzeczy, które trudno znaleźć gdzie indziej: własne ustalenia, niezależne i bezkompromisowe dziennikarstwo, pogłębione analizy oraz praktyczną wiedzę specjalistyczną potrzebną w pracy i podejmowaniu decyzji.

Jednym z najważniejszych elementów zmian jest utworzenie centralnego newsroomu, którym pokieruje Marcin Ręczmin. Newsroom będzie odpowiadał za bieżącą obsługę najważniejszych wydarzeń, produkcję newsową i rytm publikacji w serwisach „Rzeczpospolitej”. Do zespołu dołączył Michał Fedorowicz, do niedawna związany z Wirtualną Polską.

– Nie chcemy organizować pracy redakcji według podziału na papier i internet. „Rzeczpospolita" ma działać jako jedna redakcja, tworząca różne produkty na różnych platformach. Internet wyznacza rytm dnia, a papier pozostaje jednym z najważniejszych produktów marki – mówi Kapusta.

Michał Szułdrzyński, zastępca redaktora naczelnego sprawujący merytoryczny nadzór nad pionami tematycznymi, będzie jednocześnie kierował pionem „Publicystyka” oraz będzie bezpośrednio odpowiadał za jakość i rozwój papierowego wydania „Rzeczpospolitej”. Jego zastępcą zostanie Michał Płociński.

Nowym pionem „Wydarzenia", łączącym tematykę krajową i zagraniczną, pokieruje Andrzej Andrysiak (wybrany Dziennikarzem Roku 2024 w konkursie Grand Press, w przeszłości wicenaczelny „Dziennika Gazety Prawnej", były redaktor naczelny „Życia Warszawy", ostatnio związany z mediami lokalnymi). Jego zastępczynią będzie Agata Zając (do niedawna związana z Onetem). Powiększony zespół ma koncentrować się przede wszystkim na pracy reporterskiej i autorskich materiałach dotyczących najważniejszych wydarzeń w Polsce i na świecie.

Pionem "Ekonomia" pokieruje Paweł Czuryło. Jego zastępcami będą Przemysław Tychmanowicz, Andrzej Krakowiak i Dominika Sikora. Tychmanowicz obejmie jednocześnie stanowisko redaktora naczelnego „Parkietu”. Nowy pion połączy kompetencje dziennikarzy gospodarczych „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”.

Cezary Szymanek, dotychczasowy zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” i redaktor naczelny „Parkietu”, skoncentruje się na pracy dziennikarskiej i rozwoju nowych formatów ekonomicznych. Ma być jednym z kluczowych autorów i twarzy „Rzeczpospolitej” w obszarze biznesu i gospodarki.

Pionem „Prawo" nadal kierować będzie Ewa Szadkowska. Za pion „Lifestyle” odpowiada Andrzej Chojnowski, a sekretariatem redakcji dalej kierować będzie Tomasz Sobiecki.

Jak informuje wydawca zmianom organizacyjnym nie towarzyszy redukacja etatów. Wręcz przeciwnie, wydawca prowadzi jednocześnie rekrutacje do kilku obszarów, m.in. newsroomu, wydarzeń, ekonomii, prawa, PRO i social mediów.

– Porządkujemy sposób pracy i odpowiedzialność, równolegle wzmacniamy zespół. Dziennikarzom, którzy są w „Rzeczpospolitej", chcę dać możliwość odnalezienia się w nowym modelu, a tam, gdzie brakuje nam kompetencji, będziemy pozyskiwać je z rynku – mówi Kapusta.

Zmiany w strukturze redakcji ogłoszono 23 września, a nowy model organizacyjny zacznie obowiązywać od 1 października.