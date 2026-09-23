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Porozumienie w sprawie Grenlandii kończy jeden z najostrzejszych sporów w NATO

Donald Trump groził inwazją wyspy. Na koniec uzyskał tylko kosmetyczne zmiany w statusie duńskiego terytorium.

Publikacja: 23.09.2026 20:47

Prezydent USA Donald Trump i premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen

Prezydent USA Donald Trump i premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen

Foto: EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN

Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie kulisy dyplomatyczne i sojusznicza solidarność zakończyły spór o status Grenlandii.
  • Na czym polega historyczna zmiana w statusie wyspy i jej nowa rola na arenie międzynarodowej.
  • Jakie znaczenie militarne ma Arktyka i dlaczego stała się ona areną rywalizacji mocarstw.
  • W jaki sposób nowe porozumienie ma wzmocnić bezpieczeństwo NATO wobec rosnącej potęgi Rosji w regionie.
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Mette Frederiksen z trudem powstrzymywała się we wtorek w siedzibie ONZ w Nowym Jorku przed tryumfalnym uśmiechem. Premier Danii zachowywała ostrożność, bo do końca nie była pewna, czy prezydent USA złoży swój podpis pod dokumentem, który kończy jeden z najostrzejszych sporów wewnątrz NATO w historii.

– Dla Trumpa to było zasadnicze ustępstwo. Po raz pierwszy wysunął ideę zakupu Grenlandii w czasie swojego pierwszego mandatu i nigdy już z tego nie zrezygnował – przypomina „New York Times”. Dodajmy: w pewnym momencie prezydent USA sugerował, że mógłby siłą przejąć wyspę. Trump chciał przejść do historii jako pierwszy od 1867 r. prezydent, który w spektakularny sposób powiększył terytorium Stanów Zjednoczonych. Wówczas to Andrew Johnson przejął od Rosji Alaskę.

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