Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Prezydent USA Donald Trump i premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen
Mette Frederiksen z trudem powstrzymywała się we wtorek w siedzibie ONZ w Nowym Jorku przed tryumfalnym uśmiechem. Premier Danii zachowywała ostrożność, bo do końca nie była pewna, czy prezydent USA złoży swój podpis pod dokumentem, który kończy jeden z najostrzejszych sporów wewnątrz NATO w historii.
– Dla Trumpa to było zasadnicze ustępstwo. Po raz pierwszy wysunął ideę zakupu Grenlandii w czasie swojego pierwszego mandatu i nigdy już z tego nie zrezygnował – przypomina „New York Times”. Dodajmy: w pewnym momencie prezydent USA sugerował, że mógłby siłą przejąć wyspę. Trump chciał przejść do historii jako pierwszy od 1867 r. prezydent, który w spektakularny sposób powiększył terytorium Stanów Zjednoczonych. Wówczas to Andrew Johnson przejął od Rosji Alaskę.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas