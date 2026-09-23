W niedzielę 27 września odbędą się przedterminowe wybory w Krakowie, ewentualna druga tura – 11 października.

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Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała ośmioro kandydatów, po rezygnacji Jana Hoffmana w rywalizacji pozostali: Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Razem), Monika Piątkowska (popierana przez KO i PSL) oraz Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).

W środę w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbywa się debata z udziałem wszystkich kandydatów.

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Debata kandydatów na prezydenta Krakowa – jak wygląda?

Debata składa się z czterech bloków tematycznych. W trzech pierwszych kandydaci mierzą się z pytaniami dotyczącymi bezpieczeństwa, spraw społecznych oraz standardów obowiązujących w polityce. Ostatnia część jest przeznaczona na pytania zadawane bezpośrednio przez uczestników debaty.

Kolejność udzielania odpowiedzi zmienia się w zależności od części spotkania. W pierwszym i trzecim bloku jako pierwszy wypowiada się kandydat zajmujący miejsce najbardziej po lewej stronie, a następnie głos zabierają kolejni uczestnicy w kierunku prawej strony. W drugiej i czwartej części kolejność zostanie odwrócona – rozpoczyna kandydat siedzący najbardziej po prawej.

Na każdą odpowiedź uczestnicy mają po 60 sekund. Aby wszyscy odpowiadali na dokładnie to samo zagadnienie, prowadząca ponownie odczytuje pytanie po wypowiedzi drugiej oraz czwartej osoby.

Po zakończeniu każdego z trzech pierwszych bloków kandydaci otrzymują także możliwość skierowania pytania do jednego z konkurentów. Musi ono dotyczyć tematyki omawianej w danej części. Na sformułowanie pytania przewidziano 30 sekund, natomiast osoba wskazana do odpowiedzi ma minutę na swoją wypowiedź. Regulamin nie przewiduje dodatkowej odpowiedzi ani repliki ze strony pytającego.

W czwartej części zasady są podobne, jednak uczestnicy nie są ograniczeni konkretnym tematem – każdy kandydat może skierować jedno wybrane przez siebie pytanie do dowolnego przeciwnika. Na jego zadanie ma 30 sekund, a na odpowiedź przewidziano 60 sekund.

Podczas debaty kandydaci nie mogą korzystać z żadnych rekwizytów. Prowadząca ma również interweniować w sytuacji, gdy któryś z uczestników nie będzie przestrzegał ustalonych reguł lub dojdzie do naruszenia prawa.

Od kontroli schronów po kwestie imigrantów. Tak kandydaci widzą bezpieczeństwo miasta

W pierwszej części debaty – poświęconej bezpieczeństwu – Michał Klimek zaznaczył, że „nie pozwoli z Krakowa zrobić multi-kulti”. - Zero socjalu dla imigrantów - stwierdził.

Michał Drewnicki podkreślił zaś, że należy zadbać o to, by „osiedla były bezpieczne”. - Miasto musi być przygotowane na kryzysy, postuluję przegląd i stworzenie nowych schronów - powiedział.

Zdaniem Moniki Piątkowskiej ważna jest ścisła współpraca z rządem. Kandydatka dodała także, że trzeba przystosować schrony oraz że istotna jest informacja i edukacja obywateli. - Spółki miejskie muszą być zabezpieczone - zaznaczyła.

Aleksandra Owca oceniła, że Michał Klimek „dzieli ludzi na lepszych i na gorszych”. - Musimy być zjednoczeni, należy zadbać o szkolenia i o stan schronów - powiedziała.

Tworzymy jedno społeczeństwo, działania muszą być krótkoterminowe i długoterminowe, musimy postawić na audyt miejsc schronienia - stwierdziła Daria Gosek-Popiołek.

W ocenie Sławomira Pietrzyka „należy stworzyć centrum monitoringu”. - Trzeba zadbać o schrony i edukację seniorów - powiedział.

Łukasz Gibała zaznaczył zaś, że należy zrobić inwentaryzację schronów. - Miasto powinno współpracować z organizacjami pozarządowymi - dodał.

Kto wygra wybory na prezydenta Krakowa? To pokazał niedawny sondaż

Z opublikowanego na tydzień przed głosowaniem sondażu OGB dla Polsat News i Interii wynika, że najlepszy wynik w pierwszej turze wyborów na prezydenta Krakowa osiągnąłby Łukasz Gibała (bezpartyjny, w przeszłości związany z Platformą Obywatelską i Ruchem Palikota).

Według badania w pierwszej turze wyborów Gibała mógłby liczyć na 39,17 proc. głosów. Samorządowiec o 15,7 punktu procentowego wyprzedził drugą w zestawieniu senator Koalicji Obywatelskiej Monikę Piątkowską, popieraną także przez PSL, na którą chciałoby głosować 23,74 proc. respondentów.

Kolejne miejsca w badaniu zajęli kandydat PiS Michał Drewnicki (14,74 proc.), kandydatka partii Razem Aleksandra Owca (9,75 proc.), Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy (5,64 proc.), kandydat Konfederacji Korony Polskiej Michał Klimek (4,03 proc.), jeden z inicjatorów referendum ws. odwołania dotychczasowego prezydenta Krakowa Jan Hoffman (2,82 proc.) – który w środę zrezygnował ze startu – oraz Sławomir Pietrzyk z SDPL (0,11 proc.).

Metodologia badania Sondaż OGB dla Polsat News i Interii został przeprowadzony metodą CATI na reprezentatywnej próbie N=750 pełnoletnich mieszkańców. „Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć oraz wiek (dane wg GUS)” – zaznaczono.

Blisko co czwarty ankietowany (23,7 proc.) wybrał odpowiedź „nie wiem” lub „trudno powiedzieć”. „Odpowiedzi niezdecydowanych zostały rozłożone proporcjonalnie (na wyniki kandydatów – red.)” – poinformowało OGB, cytowane przez OGB.

Gdyby wyniki sondażu przełożyły się na wyniki głosowania, w drugiej turze wyborów w Krakowie 11 października zmierzyliby się Gibała i Piątkowska. Według badania, w takiej sytuacji prezydentem Krakowa zostałby Łukasz Gibała, który pokonałby swą rywalkę 62,51 proc. do 37,49 proc.

Krakowianie odwołali Miszalskiego. Wkrótce wybiorą nowego prezydenta miasta

Przedterminowe wybory w Krakowie to rezultat przeprowadzonego 24 maja referendum, w którym mieszkańcy odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego, polityka Koalicji Obywatelskiej. Do urn poszło wówczas 29,99 proc. uprawnionych, a 97,36 proc. z nich (171,5 tys.) zagłosowało za odwołaniem Miszalskiego.

Polityk KO został prezydentem w 2024 r. W drugiej turze Miszalski pokonał wówczas Łukasza Gibałę 51,04 do 48,96 proc., uzyskując o 5434 głosy więcej od swojego rywala.

Jeśli w pierwszej turze wyborów w Krakowie, które odbędą się 27 września, żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż 50 procent poparcia, odbędzie się jeszcze druga tura, zaplanowana na 11 października. Weźmie w niej udział dwoje kandydatów z najwyższym poparciem.