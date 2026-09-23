We wtorek rano w Warszawie agenci CBA zatrzymali Piotra M. i Annę P. Chodzi o nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.

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Jak pisaliśmy w 2018 r. Piotr M. i Anna P. byli właścicielami spółki Solvere, która na zlecenie Polskiej Fundacji Narodowej przygotowała kontrowersyjną kampanię billboardową „Sprawiedliwe sądy”. Spółkę doradczo-konsultingową założyli w czasie, kiedy pracowali w Kancelarii Premiera – M. był szefem CIR, P. – dyrektorem Departamentu Obsługi Medialnej. W tym czasie założyli Solvere, choć prawo na to nie pozwalało. Po burzy w mediach premier Beata Szydło zleciła CBA zweryfikowanie, czy rzeczywiście jej byli dyrektorzy złamali prawo. Solvere za przygotowanie kampanii miała dostać od PFN ok. 300 tys. zł. Obecnie Piotr P. jest komentatorem Telewizji Republika, a Anna P. jest dyrektorką Biura Wydarzeń Prezydenta w kancelarii Karola Nawrockiego..

Wcześniej, w lipcu Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch byłych członków PFN: 64-letniego Macieja Ś. i 63-letniego Cezarego J. Usłyszeli oni zarzuty sfinansowania kampanii „Sprawiedliwe Sądy”, a także nielegalnego finansowania partii politycznych: PiS i Solidarnej Polski. Nie przyznali się do winy.

Premier Donald Tusk: Działania rządu Zjednoczonej Prawicy przekraczały wszelkie wyobrażenia

W rozmowie z Polsat News, premier Tusk powiedział, że to, co robił rząd Zjednoczonej Prawicy, „przekraczało wszystkie wyobrażenia”. Dodał, że również w kancelarii premiera prowadzone są różne postępowania wyjaśniające, jak za poprzednich rządów wykorzystywano publiczne pieniądze, publiczne stanowiska, miejsca pracy na rzecz kampanii wyborczej i kampanii partyjnej.

Szef rządu podkreślił, że sprawa Polskiej Fundacji Narodowej była szczególnie spektakularna. – To były billboardy w całym kraju, to był zorganizowany przez rząd atak na niezależne sądownictwo, więc to taki podwójny skandal. Nie dość, że nadużywanie środków publicznych to jeszcze w bardzo jednoznacznie złym celu. Także dobrze, że osoby za to odpowiedzialne zapoznały się bliżej z wymiarem sprawiedliwości – podsumował.

Marszałek Sejmu: To początek zatrzymań również w Kancelarii Prezydenta

Sprawę zatrzymań, zwłaszcza zatrzymanie pracownicy Kancelarii Prezydenta, skomentował również w rozmowie z dziennikarzami marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. – Mnie to w ogóle nie dziwi, dlatego że odnoszę wrażenie, że to jest takie towarzystwo, które ma określoną mentalność i wszystkie te działania, które są wykonywane wynikają właśnie z tej mentalności – stwierdził Czarzasty.

– To są domniemane pieniądze za dostęp do prezydenta, tzw. prezydent w pakiecie, to jest domniemany handel ułaskawieniami, to jest domniemane pisanie ustawy na Ibizie, to są podejrzane, moim zdaniem, poprawki pana ministra (Zbigniewa) Boguckiego ws. Zondacrypto, to są łapówki i finansowanie ludzi, partii, imprez na których bywa pan prezydent, to są dziwne i podejrzane weta – wyliczał marszałek.

Ocenił, że to jest „początek zatrzymań również w Kancelarii Prezydenta”. – Chcę zwrócić uwagę na słowo „początek” – zaznaczył.

Trwa śledztwo prokuratury w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej

W drugiej połowie czerwca 2024 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Postępowanie dotyczy okresu od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Prokuratura sprawdza członków Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, obowiązanych na podstawie przepisu ustawy oraz decyzji Rady Fundacji do zajmowania się jej sprawami majątkowymi, w związku ze sfinansowaniem kampanii medialnej „Sprawiedliwe Sądy”, czym wyrządzono fundacji szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, w kwocie nie mniejszej niż 8 mln 428 tys. zł – informował wtedy rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Skiba.

Polska Fundacja Narodowa (PFN) założona została w 2016 r. przez 17 spółek Skarbu Państwa. Zadaniem Fundacji miało być promowanie wizerunku Polski za granicą, budowanie marki i promowanie polskiej gospodarki.