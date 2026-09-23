Chodzi o ubiegłotygodniowe wydarzenia na terenie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Poseł PiS Dariusz Matecki, sprzeciwiając się odwołaniu dotychczasowego rektora-komendanta AWS dr. Michała Sopińskiego, sforsował płot uczelni i próbował dostać się do budynku. Funkcjonariusze mieli go potem przekonać, by opuścił teren uczelni, co też Matecki zrobił. Maria Kurowska zaś przez kilka dni okupowała budynek uczelni.

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Komisja Etyki Poselskiej ma głosować na początku najbliższego posiedzenia Sejmu

Prokuratura wszczęła dwa śledztwa w tej sprawie.

Jak nieoficjalnie dowiedziało się radio RMF FM, na początku najbliższego posiedzenia Sejmu marszałek przekaże do komisji etyki wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Następnie jej członkowie będą głosowali nad ukaraniem posła i posłanki PiS.

Równolegle prokuratura bada, czy są podstawy, by postawić posłom zarzuty karne. Do tego Sejm musiałby jednak wyrazić zgodę na uchylenie im immunitetów.

PiS protestuje przeciwko odwołaniu dr. Sopińskiego

Resort sprawiedliwości poinformował, że minister Waldemar Żurek po ponownym rozpatrzeniu sprawy utrzymał w mocy decyzję o odwołaniu dr. Sopińskiego. Jak poinformowano, obowiązki te przejął prof. AWS, dr hab. Sławomir Cudak. Ministerstwo przekazało, że jest on uprawniony do kierowania Akademią oraz reprezentowania jej na zewnątrz.

Cudak nie został wpuszczony do siedziby uczelni. Przeciwko jego obecności na miejscu protestowali m.in. posłowie PiS. prezes tej partii Jarosław Kaczyński ocenił, że sytuacja wokół AWS to „próba generalna przed próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego”. Na miejscu obecna była policja.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki po spotkaniu z Sopińskim ocenił, że „atak na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości to kolejna próba bezprawnego wpływania przez rząd na niezależność instytucji”.

Głównym celem działalności powołanej w 2018 r. Akademii jest kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych.