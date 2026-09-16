Rzecznik stołecznej policji kom. Jacek Wiśniewski przekazał PAP, że Sławomir Cudak został przesłuchany na tę okoliczność. – Materiały zostały przekazane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie – powiedział Wiśniewski.

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W poniedziałek poseł Matecki, sprzeciwiając się odwołaniu dotychczasowego rektora–komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dr. Michała Sopińskiego, sforsował płot uczelni i próbował dostać się do budynku. Funkcjonariusze mieli go potem przekonać, by opuścił teren uczelni, co też Matecki zrobił.

Spór o władzę w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

W czwartek resort sprawiedliwości poinformował, że minister Waldemar Żurek po ponownym rozpatrzeniu sprawy 9 września utrzymał w mocy decyzję o odwołaniu dr. Michała Sopińskiego z funkcji rektora–komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jak poinformowano, obowiązki te przejął prof. AWS, dr hab. Sławomir Cudak. Ministerstwo przekazało w czwartek, że jest on uprawniony do kierowania Akademią oraz reprezentowania jej na zewnątrz.

Cudak nie został wpuszczony do siedziby uczelni. Przeciwko jego obecności na miejscu protestowali m.in. posłowie PiS. Prezes tej partii Jarosław Kaczyński ocenił, że sytuacja wokół AWS to „próba generalna przed próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego”. Na miejscu obecna była policja.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki po spotkaniu z Sopińskim ocenił, że „atak na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości to kolejna próba bezprawnego wpływania przez rząd na niezależność instytucji”.

Głównym celem działalności powołanej w 2018 r. Akademii jest kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych. (PAP)