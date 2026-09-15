Rozgłośnia podaje, że zniknięcie jednego z głównych zarzutów, jakie parlamentarzyści chcą postawić Zbigniewowi Ziobrze w procedurze pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej, jest efektem wielomiesięcznego badania wniosku wstępnego przez sejmowych prawników i właściwą komisję. Pojawiły się wątpliwości, czy liczący ponad 250 stron, zawierający 117 dowodów i wnioski o przesłuchanie 68 świadków dokument spełnia wymagania ustawy o Trybunale Stanu. Ostatecznie dwa tygodnie temu marszałek Sejmu zwrócił wniosek celem dokonania wskazanych uzupełnień i wprowadzenia poprawek.

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Termin na przedstawienie poprawionej wersji wniosku o postawienie byłego ministra przed Trybunałem Stanu upływa w środę. Z informacji RMF FM wynika, że do złożonego w kwietniu pierwotnego tekstu wprowadzono szereg zmian, z których najważniejszą jest usunięcie głównego, zbiorczego zarzutu – chodzi o założenie i kierowanie przez Ziobrę zorganizowaną grupą przestępczą. Rozgłośna zwraca uwagę, że bez tego wniosek dotyczy tylko niezmienionych merytorycznie, bardziej szczegółowych zarzutów. "Nie łączą ich jednak kierownicze sprawstwo i działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, choć prokuratura przygotowała dla Ziobry zarzut nie tylko działania, ale też założenia i kierowania taką grupą" – czytamy.

Zmodyfikowany przez autorów wniosek również będzie poddany procedurze sprawdzającej.