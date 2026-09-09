Warszawska prokuratura okręgowa wszczęła z początkiem września śledztwo ws. utrudniania postępowania karnego w sprawie przeciwko Zbigniewowi Ziobrze. Śledztwo dotyczy umożliwienia Ziobrze ukrycia się na terenie USA w celu uniknięcia wykonania postanowienia o tymczasowym aresztowaniu polityka PiS. Postępowanie dotyczy także czynności potrzebnych do wyjednania zgody władz Stanów Zjednoczonych na pobyt Ziobry oraz do wytworzenia fałszywych dokumentów, na których podstawie udzielono Ziobrze tzw. wizy dziennikarskiej, a także udzielenia politykowi wsparcia logistycznego, finansowego i organizacyjnego w ukryciu się.

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Pomoc Ziobrze w ucieczce i ukryciu. Prokuratura wszczyna śledztwo

O podejrzeniu popełnienia przestępstwa Prokuraturę Okręgową w Warszawie zawiadomił Roman Giertych, który następnie miał nie stawić się na trzykrotne wezwanie do złożenia zeznań.

„W ramach postępowania sprawdzającego dołączono materiały z postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Krajową, w tym protokoły przesłuchania w charakterze świadka Jacka Kurskiego i Tomasza Sakiewicza. Na dalszym etapie postępowania planowane są kolejne czynności procesowe, w tym przesłuchania świadków” – czytamy w komunikacie warszawskiej prokuratury okręgowej.

Jak czytamy, za czyn (z art. 239 par. 1 w zw. z art. 271 par. 3 Kodeksu karnego) grozić może sprawcy kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.