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Michał Płociński: Czy rząd chce wziąć pacjentów na zakładników w sporze z prezydentem?

Tegoroczny budżet NFZ to fuszerka. Życie ciężko chorych pacjentów nie powinno być elementem szantażu wobec prezydenta, by podpisał podwyżki podatków.

Aktualizacja: 09.09.2026 09:09 Publikacja: 09.09.2026 04:30

Jakichkolwiek zmian w ochronie zdrowia rząd boi się jak ognia

Jakichkolwiek zmian w ochronie zdrowia rząd boi się jak ognia

Foto: Katarzyna Ledwoń - stock.adobe.com

Michał Płociński

„Zapewne wielu z was zginie, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów” – nie wiem, czy scenarzyści „Shreka” mają świadomość, jak świetnie te słowa lorda Farquaada przyjęły się u polskich polityków odpowiedzialnych za system ochrony zdrowia. Najnowszy budżet NFZ to bubel, który może się błyskawicznie rozsypać. Na starcie brakuje w nim kilkunastu miliardów złotych, a spora część wpływów zaplanowana jest mocno życzeniowo. W efekcie pierwsi pacjenci mogą być odsyłani ze szpitali już nie jesienią, kiedy to dotychczas zaczynało brakować środków na planowe przyjęcia, ale tym razem nawet w pierwszej połowie roku.

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