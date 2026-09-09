„Bardzo dobrze! Tak działa dyplomacja. Niech szybko doprowadzą ten straszliwy rozlew krwi do końca. Niestety niemiecki rząd działa dokładnie przeciwnie, ze swoją eskalacją na pełną skalę, zamiast zmierzania do rozmów pokojowych. Z nami się to zmieni” – oświadczyła liderka partii, która niedawno osiągnęła historyczny sukces w wyborach w Saksonii-Anhalt.

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W czasie godzinnej rozmowy między Putinem a Trumpem – jak informuje strona rosyjska – Trump miał zaproponować przywrócenie za jego kadencji normalnych relacji między Rosją a USA, a Putin miał poprzeć ten pomysł.

Historyczny sukces AfD w wyborach w Saksonii-Anhalt

W wyborach do Landtagu w Saksonii-Anhalt AfD zdobyła 43,8 proc. głosów przy frekwencji na poziomie 78 proc.. Przełożyło się to na 39 mandatów w liczącym 83 miejsca Landtagu. AfD nie zdobyła bezwzględnej większości w Landtagu, ale prawdopodobnie stworzy rząd – dotychczas współrządząca tam CDU, która straciła w porównaniu z wyborami w 2021 roku 19,9 punktów procentowych poparcia, ogłosiła przejście do opozycji i przyznała, że AfD uzyskała mandat do tworzenia rządu.

Uśrednione poparcie dla niemieckiej AfD Foto: PAP

Jeśli AfD utworzy rząd w Saksonii-Anhalt, będzie to pierwszy niemiecki land, w którym partia ta przejmie władzę.

AfD chce powrotu Niemiec do dobrych relacji z Rosją

Weidel po ogłoszeniu wyników wyborów oświadczyła, że jej partia w kolejnych wyborach federalnych (kadencja obecnego Bundestagu kończy się w 2029 roku) będzie celować w uzyskanie 40 proc. poparcia.

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AfD jest objęta przez mainstreamowe partie w Niemczech tzw. kordonem sanitarnym – współpracę z nią wykluczają największe dotychczas ugrupowania w kraju: CDU/CSU, SPD, Zieloni, Die Linke (Lewica) czy FDP. Poparcie dla niektórych punktów programu AfD deklaruje natomiast Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW), partia powstała w wyniku rozłamu w Lewicy.

AfD nie kryje swojego krytycznego stosunku do wsparcia militarnego udzielanego Ukrainie przez Niemcy. Politycy Alternatywy dla Niemiec chcieliby też wznowienia relacji Niemiec z Rosją i powrotu do zakupu taniego gazu z Rosji przez Niemcy.

Obecny rząd Niemiec pod wodzą kanclerza Friedricha Merza zdecydowanie wspiera Ukrainę broniącą się przed Rosją. Rząd Merza zwiększa też wydatki na obronność, uzasadniając to zagrożeniem ze strony Moskwy.