Do pierwszego naruszenia granicy przez północnokoreańskich żołnierzy doszło w połowie sierpnia – wówczas żołnierze z Północy przekroczyli wojskowa linię demarkacyjną przebiegającą przez środek strefy zdemilitaryzowanej oddzielającej od siebie Koreę Północną i Koreę Południową w jej wschodniej części. O sprawie jako pierwszy napisał dziennik „Chosun ⁠Ilbo”.

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W miesiąc żołnierze Korei Północnej przekraczali granicę między Koreami częściej, niż przez cały 2025 rok

Od tego czasu – jak twierdzą przedstawiciele południowokoreańskiej armii – dochodziło do regularnego naruszania granicy przez żołnierzy z Północy.

Liczba naruszeń granicy przez północnokoreańskich żołnierzy w sierpniu była większa, niż liczba analogicznych naruszeń zanotowanych w całym 2025 roku (wówczas doszło do 17 przypadków naruszenia granicy).

Południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów nie podaje gdzie i kiedy dokładnie dochodziło do naruszeń granicy.

- Do naruszeń doszło w czasie, gdy północnokoreańscy żołnierze wykonywali zadania (umacniania granicy) w miejscach, gdzie prace te nie zostały jeszcze zakończone – mówi przedstawiciel południowokoreańskiego sztabu. - Naruszenia nie wyglądają na zmianę sposobu działania północnokoreańskich wojsk, ani nie wyglądają na nietypową aktywność - dodał.

Żołnierze Korei Południowej odpowiadają na przekraczanie granicy strzałami ostrzegawczymi

W odpowiedzi na naruszenia granicy żołnierze Korei Południowej oddają strzały ostrzegawcze. Zgodnie z regułami postępowania w takich przypadkach – jak podaje agencja Yonhap – południowokoreańska armia musi nadawać komunikaty ostrzegawcze, gdy północnokoreańscy żołnierze zbliżają się do linii demarkacyjnej oraz oddawać strzały ostrzegawcze, gdy ją przekroczą.

Granica między Koreami Foto: PAP

Od 2024 roku Korea Północna zintensyfikowała działania mające na celu umocnienie granicy, w ramach których wzdłuż całej wojskowej linii demarkacyjnej rozmieszczane są zapory z drutu kolczastego i pola minowe. To pokłosie decyzji Kim Dzong Una, by porzucić cel Korei Północnej, jakim przez dekady było dążenie do zjednoczenia obu Korei i zacząć traktować Koreę Południową jako „wrogie państwo”.