Żołnierze z Korei Północnej zaczęli regularnie naruszać granicę między Koreami
Do pierwszego naruszenia granicy przez północnokoreańskich żołnierzy doszło w połowie sierpnia – wówczas żołnierze z Północy przekroczyli wojskowa linię demarkacyjną przebiegającą przez środek strefy zdemilitaryzowanej oddzielającej od siebie Koreę Północną i Koreę Południową w jej wschodniej części. O sprawie jako pierwszy napisał dziennik „Chosun Ilbo”.
Od tego czasu – jak twierdzą przedstawiciele południowokoreańskiej armii – dochodziło do regularnego naruszania granicy przez żołnierzy z Północy.
Czytaj więcej
Rosja i Korea Północna otworzyły pierwszy most drogowy łączący oba państwa. Przeprawa przez rzekę Tumen ma ułatwić transport towarów i pasażerów mi...
Liczba naruszeń granicy przez północnokoreańskich żołnierzy w sierpniu była większa, niż liczba analogicznych naruszeń zanotowanych w całym 2025 roku (wówczas doszło do 17 przypadków naruszenia granicy).
Południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów nie podaje gdzie i kiedy dokładnie dochodziło do naruszeń granicy.
- Do naruszeń doszło w czasie, gdy północnokoreańscy żołnierze wykonywali zadania (umacniania granicy) w miejscach, gdzie prace te nie zostały jeszcze zakończone – mówi przedstawiciel południowokoreańskiego sztabu. - Naruszenia nie wyglądają na zmianę sposobu działania północnokoreańskich wojsk, ani nie wyglądają na nietypową aktywność - dodał.
W odpowiedzi na naruszenia granicy żołnierze Korei Południowej oddają strzały ostrzegawcze. Zgodnie z regułami postępowania w takich przypadkach – jak podaje agencja Yonhap – południowokoreańska armia musi nadawać komunikaty ostrzegawcze, gdy północnokoreańscy żołnierze zbliżają się do linii demarkacyjnej oraz oddawać strzały ostrzegawcze, gdy ją przekroczą.
Granica między Koreami
Od 2024 roku Korea Północna zintensyfikowała działania mające na celu umocnienie granicy, w ramach których wzdłuż całej wojskowej linii demarkacyjnej rozmieszczane są zapory z drutu kolczastego i pola minowe. To pokłosie decyzji Kim Dzong Una, by porzucić cel Korei Północnej, jakim przez dekady było dążenie do zjednoczenia obu Korei i zacząć traktować Koreę Południową jako „wrogie państwo”.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas