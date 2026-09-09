Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 8 na 9 września:

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USA zatopiły irańskie tankowce na wodach Zatoki Perskiej

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało o zniszczeniu pięciu irańskich tankowców w Zatoce Perskiej. CENTCOM na swoim profilu w serwisie X zamieścił też nagrania ilustrujące ataki.

Z komunikatu CENTCOM wynika, że zatopienie tankowców było odwetem za ataki sił Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) przeprowadzone w dwóch ostatnich dniach, których celem był jeden z okrętów marynarki wojennej USA. Według CENTCOM amerykańska jednostka zestrzeliła rakiety wystrzelone w jej kierunku i „kontynuuje patrolowanie wód regionalnych”. Zapewniono też, że nikt nie ucierpiał w irańskich atakach.

Szef dyplomacji USA Marco Rubio, który przebywa z wizytą w Kolumbii, ostrzegł, że Stany Zjednoczone będą kontynuować ataki na irańskie tankowce, ilekroć wojska tego kraju zaatakują amerykańskie okręty wojenne.

Agencja AP podała, że marynarka wojenna Korpusu Strażników wezwała załogi tankowców znajdujących się w pobliżu portów w Kuwejcie i Bahrajnie, by jak najszybciej opuściły pokłady. Ostrzeżono, że statki te mogą stać się celem odwetowych ataków za amerykańskie uderzenia na irańskie tankowce. Jednocześnie władze w Teheranie oskarżyły Kuwejt i Bahrajn o „udzielanie schronienia siłom USA i pomoc w prowadzeniu ataków na irańskie cele”.

W nocy z 8 na 9 września Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował o ataku przeprowadzonym na siły amerykańskie stacjonujące w bazie Al-Azrak w Jordanii. Teheran podkreślił, że był to odwet za atak na irańskie tankowce.

Rosyjski dron uderzył w blok w Charkowie

W jednej z dzielnic Charkowa w nocy dron uderzył w wielopiętrowy budynek mieszkalny – poinformował mer miasta Ihor Terechow. Wcześniej Terechow informował też o uszkodzeniu przez dron magazynu w innej części miasta. Zaatakowany magazyn stanął w płomieniach.

Z informacji przekazywanych przez Terechowa rano wynika, że w zaatakowanym bloku mieszkalnym ucierpiał dach i okna. Nie ma informacji o ofiarach.

W nocy rosyjskie drony atakowały też obwód kijowski. Lokalne władze informowały o aktywności obrony powietrznej.

Tymczasem ukraińskie drony atakowały w nocy Noworosyjsk. W ataku na miasto znajdujące się w Kraju Krasnodarskim ucierpieć miał jeden z bloków mieszkalnych i terminal naftowy. Na terenie miasta miało wybuchnąć kilka pożarów.

Rekordowe poparcie dla prawicy w Portugalii

Kierowana przez André Venturę partia Chega może liczyć obecnie na 27,1 proc. poparcia – wynika z sondażu ośrodka badawczego Pitagorica opublikowanego późnym wieczorem 8 września.

Najnowsze badanie daje prawicowemu ugrupowaniu o blisko 5 punktów proc. więcej w porównaniu do wyniku wyborów parlamentarnych z maja 2025 r., kiedy Chega stała się drugą siłą w portugalskim parlamencie. Według sondażu największym obecnie poparciem cieszy się wśród ankietowanych opozycyjna Partia Socjalistyczna (PS), którą wskazało 27,9 proc. respondentów. Za Chegą plasuje się centroprawicowa koalicja Sojusz Demokratyczny (AD) premiera Luísa Montenegro z poparciem 25,7 proc.

Ventura był jednym z pierwszych europejskich polityków, który pogratulował zwycięstwa Alternatywie dla Niemiec (AfD) w niedzielnych wyborach w Saksonii-Anhalt. Jego zdaniem „nie ma wątpliwości”, że AfD stanie się główną siłą polityczną nie tylko w tym kraju związkowym, ale również w całych Niemczech.

Żołnierze z Korei Północnej zaczęli regularnie naruszać granicę z Koreą Południową

Do 20 naruszeń granicy między Koreami przez żołnierzy z Korei Północnej doszło w sierpniu – to większa liczba takich naruszeń, niż ta, którą zanotowano przez cały 2025 rok. O sprawie jako pierwszy napisał dziennik „Chosun Ilbo”.

Południowokoreańska armia potwierdza, że do naruszeń doszło, ale uspokaja, że nie wskazują one na jakąś nadzwyczajną aktywność północnokoreańskiej armii.

– Do naruszeń doszło w czasie, gdy północnokoreańscy żołnierze wykonywali zadania (umacniania granicy) w miejscach, gdzie prace te nie zostały jeszcze zakończone – mówi przedstawiciel południowokoreańskiego sztabu. – Naruszenia nie wyglądają na zmianę sposobu działania północnokoreańskich wojsk, ani nie wyglądają na nietypową aktywność – dodał.

Donald Trump skomentował zwycięstwo wyborcze AfD

„Wow! Partia populistyczna w Niemczech odniosła wielki sukces. W końcu mieli dość absolutnie fatalnych przepisów imigracyjnych, które tak bardzo zaszkodziły Niemcom. Rosną w siłę i nie zamierzają już dłużej tego znosić!” – napisał Donald Trump w serwisie Truth Social komentując zwycięstwo AfD w wyborach do Landtagu w Saksonii-Anhalt.

Swój wpis Trump zakończył akronimem MGGA, który jest skróconą wersją parafrazy hasła wyborczego Trumpa Make America Great Again (Uczyńmy Amerykę znów wielką). W tym przypadku rozwinięciem skrótu jest hasło Make America Great Again , czyli „Uczyńmy Niemcy znów wielkimi”.