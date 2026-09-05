Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 4 na 5 września

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Potężna eksplozja w bazie wojskowej w Boliwii. Są ofiary

W wybuchu w bazie wojskowej w Viacha, w departamencie La Paz w Boliwii, rannych zostało co najmniej 58 osób, w tym 52 cywilów i sześciu żołnierzy, poinformował minister obrony Ernesto Justiniano. Nieoficjalne dane mówią o co najmniej 2 ofiarach śmiertelnych.

Do eksplozji doszło na terenie, na którym przechowywano sprzęt pirotechniczny, poinformował Justiniano w mediach społecznościowych. „Pojawiają się wstępne doniesienia o możliwych ofiarach śmiertelnych, ale chcę być odpowiedzialny: nie podamy liczby ofiar śmiertelnych, dopóki te informacje nie zostaną w pełni potwierdzone” – dodał. Przyczyna eksplozji jest badana.

Atak Rosji na obwód dniepropietrowski. Zginęły cztery osoby

Rosyjska armia zaatakowała w nocy przedsiębiorstwo przemysłowe w mieście Kamieńskie w obwodzie dniepropietrowskim na środkowym wschodzie Ukrainy; cztery osoby zginęły, a sześć zostało rannych - poinformował szef władz obwodowych Ołeksandr Hanża.

„Cztery osoby poniosły śmierć. Kolejnych sześć zostało rannych. Wróg niemal 30 razy zaatakował cztery rejony (powiaty) obwodu z użyciem bezzałogowców, artylerii i rakiet” – napisał Hanża w komunikatorze Telegram. Naczelnik regionalnej administracji doprecyzował, że w wyniku rosyjskiego ostrzału w Kamieńskiem uszkodzony został obiekt należący do zakładu przemysłowego. W sobotę w mieście ogłoszono dzień żałoby.

Kolejny dzień Rosjanie atakowali również stolicę Ukrainy i obwód kijowski.

Wcześniej media przekazały, że ukraińskie jednostki mają obowiązek zachowania ciszy na lądzie, w powietrzu i na morzu od północy 5 września do północy 8 września - w czasie wizyty amerykańskich negocjatorów Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Moskwie i w Kijowie.

Erupcja wulkanu w Indonezji

Indonezyjska Agencja Geologiczna poinformowała, że w nocy doszło do erupcji wulkanu Anak Krakatau. Wybuchy, podczas których wulkan wyrzuca w powietrze rozżarzone odłamki skalne i popiół wulkaniczny, trwają nieprzerwanie od 2 lipca – wtedy to podniesiono poziom alertu do stopnia trzeciego dla wulkanu, położonego w Cieśninie Sundajskiej.

Zdaniem specjalistów była to najsilniejsza erupcja Anak Krakatau („Dziecka Krakatau”) w tym roku.

Nożownik zastrzelony na moście Brooklińskim

Nowojorska policja zastrzeliła uzbrojonego w nóż mężczyznę, który poruszał się po linach mostu Brooklińskiego. Nożownik powiedział policyjnej ekipie ratunkowej, że chce, aby funkcjonariusze go zabili, i twierdził, że ma bombę – poinformował dowódca jednostki Emergency Service Unit, Gerard Dowling, cytowany przez AP. Zabezpieczeni uprzężami policjanci przez ok. godzinę próbowali nakłonić go do zejścia i wielokrotnie wzywali do odrzucenia noża.

W pewnym momencie mężczyzna zaczął szybko schodzić po linie w kierunku znajdujących się niżej funkcjonariuszy. Kiedy znalazł się przy jednym z policjantów i wyciągnął w jego kierunku rękę z nożem, funkcjonariusz znajdujący się na jezdni oddał strzał. Ranny zmarł w szpitalu.

Do incydentu doszło cztery dni po tym, jak 49-letnia Pamela Cisneros napadła na Times Square dwoje przypadkowych przechodniów, zabijając 32-letnią kobietę i raniąc 68-letniego mężczyznę. Po nieudanej próbie obezwładnienia jej paralizatorem policjanci zastrzelili napastniczkę.