Witkoff „zaczął się bać”, co miało wywołać dyskusję na temat „alternatywnych planów” – twierdzi osoba znająca kulisy sprawy, w rozmowie z „Kyiv Independent”.

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Nieoficjalnie: Rosjanie straszą Steve'a Witkoffa w związku z jego planami wizyty w Kijowie

– Rosjanie nie chcą, by przyjechali do Kijowa, a Witkoff jest zawsze wrażliwy na rosyjskie odczucia. Mówili im, że jest tam (w Kijowie) niebezpiecznie – dodaje rozmówca ukraińskiej gazety. Stolica Ukrainy jest w ostatnich tygodniach celem regularnych rosyjskich ataków powietrznych z użyciem dronów i pocisków balistycznych. Do obrony przeciwko tym ostatnim Ukraińcom zaczyna brakować pocisków Patriot. 3 września był ósmym dniem z rzędu, gdy Kijów był celem rosyjskich ataków.

W związku z sierpniową wizytą dyrektora CIA Johna Ratcliffe'a w Moskwie Stany Zjednoczone poprosiły Ukraińców, by ci powstrzymali się od ataków na Moskwę i Petersburg w czasie, gdy miało dojść do wizyty. „Kyiv Independent” pisze, że nie jest jasne, czy administracja Trumpa zwróciłaby się do Rosji z podobną prośbą, gdyby jej przedstawiciele byli w Kijowie.

Dzień wcześniej prezydent Zełenski oświadczył, iż Witkoff i Kushner potwierdzili, że są gotowi odwiedzić Ukrainę. Dotychczas obaj przedstawiciele administracji Trumpa, którzy są aktywnie zaangażowani w rozmowy z Rosją o zakończeniu wojny na Ukrainie, odwiedzali kilka razy Moskwę, ale nigdy nie przybyli z wizytą do Kijowa.

– Jesteśmy gotowi spotkać się z nimi w Ukrainie – powiedział 3 września Zełenski. – To bardzo ważne. To ważne, że USA pozostają aktywne (w procesie pokojowym – red.) – dodał.

Wcześniej szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha na konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Indii Subrahmanyamem Jaishankarem zapowiedział „nową dynamikę” w rozmowach na temat pokoju.

– Niedawno prezydent (Wołodymyr) Zełenski rozmawiał z amerykańskim zespołem negocjacyjnym. Utrzymywany jest regularny kontakt z członkami tego zespołu. Dialog ten nie został przerwany. Radzę teraz śledzić wiadomości – powiedział Sybiha..

Waszyngton jak dotąd nie skomentował doniesień o planowanej wizycie Kushnera i Witkoffa w Kijowie.

- Nie mam nic do ogłoszenia. Ale jeśli do kontaktu dojdzie, poinformujemy was – tak z kolei na pytanie o wizytę wysłanników prezydenta USA w Moskwie odpowiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Jednocześnie Kreml poinformował, że nie podejmuje – wspólnie z Ukrainą - żadnych środków bezpieczeństwa w związku z potencjalną wizytą Witkoffa i Kushnera w Moskwie i Kijowie. Zaprzeczył też, aby była możliwość nawiązania takiej współpracy z Ukrainą.

Pieskow nie wykluczył też możliwości pokojowego zakończenia wojny na Ukrainie, ale – jak dodał - na razie nie zostały spełnione warunki, które są do tego konieczne. - Prace trwają, kontakty są kontynuowane – podsumował.

Steve Witkoff i Jared Kushner mieli odwiedzić Ukrainę w sierpniu

Witkoff i Kushner mieli już odwiedzić Ukrainę w sierpniu, ale ich podróż nad Dniepr została przełożona. Wówczas informowano, że stało się tak, ponieważ prezydent Trump chciał mieć swoich negocjatorów w kraju w sytuacji, gdy nadal nierozwiązany pozostaje konflikt USA z Iranem.