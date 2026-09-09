„Wow! Partia populistyczna w Niemczech odniosła wielki sukces. W końcu mieli dość absolutnie fatalnych przepisów imigracyjnych, które tak bardzo zaszkodziły Niemcom. Rosną w siłę i nie zamierzają już dłużej tego znosić!” - napisał Trump komentując zwycięstwo AfD w wyborach do Landtagu w Saksonii-Anhalt.

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Donald Trump pisze o „uczynieniu Niemiec znów wielkimi”

Swój wpis Trump zakończył akronimem MGGA, który jest skróconą wersją parafrazy hasła wyborczego Trumpa Make America Great Again (Uczyńmy Amerykę znów wielką). W tym przypadku rozwinięciem skrótu jest hasło Make America Great Again czyli „Uczyńmy Niemcy znów wielkimi”.

Wpis Trumpa jest komentarzem do wyniku niedzielnych wyborów do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt. AfD odniosła w nich wyraźne zwycięstwo i prawdopodobnie utworzy rząd w tym landzie. Będzie to pierwszy przypadek, gdy landem w Niemczech będzie rządziła Alternatywa dla Niemiec.

Podział mandatów w Landtagu w Saksonii-Anhalt Foto: PAP

W wyborach do landtagu w Saksonii Anhalt AfD 43,8 proc. przy frekwencji na poziomie 78 procent. Przełożyło się to na 39 mandatów w liczącym 83 miejsca Landtagu.

Administracja Donalda Trumpa okazywała już sympatię AfD

Wpis Trumpa w Truth Social nie jest pierwszym wyrazem poparcia administracji Trumpa dla AfD. Wcześniej gesty sympatii dla ugrupowania Alice Weidel okazywali m.in. wiceprezydent J.D. Vance i były już doradca Trumpa Elon Musk. Z politykami AfD spotykali się też urzędnicy Departamentu Stanu. Mimo to, prezydent USA wyrażał też wcześniej radość ze zwycięstwa rządzącej CDU w wyborach do Bundestagu w 2025 r.