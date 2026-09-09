„Zapewne wielu z was zginie, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów” – nie wiem, czy scenarzyści „Shreka” mają świadomość, jak świetnie te słowa lorda Farquaada przyjęły się u polskich polityków odpowiedzialnych za system ochrony zdrowia. Najnowszy budżet NFZ to bubel, który może się błyskawicznie rozsypać. Na starcie brakuje w nim kilkunastu miliardów złotych, a spora część wpływów zaplanowana jest mocno życzeniowo. W efekcie pierwsi pacjenci mogą być odsyłani ze szpitali już nie jesienią, kiedy to dotychczas zaczynało brakować środków na planowe przyjęcia, ale tym razem nawet w pierwszej połowie roku.