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Rusłan Szoszyn: Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Aleksander Łukaszenko wykonał gest

Sytuacja jest bezprecedensowa, jak na panujące od ponad pięciu lat w kraju Aleksandra Łukaszenki warunki. Ale to jeszcze nie czas na wyciąganie zbyt daleko idących wniosków.

Publikacja: 08.09.2026 15:16

Andrzej Poczobut

Andrzej Poczobut

Foto: PAP

Rusłan Szoszyn

Pewne jest jedno. Postawa Andrzeja Poczobuta zasługuje na podziw i szacunek. Jeżeli szukacie współczesnych bohaterów czy wzorców do naśladowania, to polski dziennikarz i jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi, jak mało kto do tej roli się nadaje. Nie brakuje nam dzisiaj postaci wyrazistych, wymachujących szabelką z wygodnych foteli w studiach telewizyjnych. Ale w czasach próby tacy ludzie wybierają zazwyczaj komfort. Poczobut pozostał wierny swoim wartościom. Wybrał ryzyko, zrobił krok w nieznane. A przecież też ma żonę i dzieci.

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