Pewne jest jedno. Postawa Andrzeja Poczobuta zasługuje na podziw i szacunek. Jeżeli szukacie współczesnych bohaterów czy wzorców do naśladowania, to polski dziennikarz i jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi, jak mało kto do tej roli się nadaje. Nie brakuje nam dzisiaj postaci wyrazistych, wymachujących szabelką z wygodnych foteli w studiach telewizyjnych. Ale w czasach próby tacy ludzie wybierają zazwyczaj komfort. Poczobut pozostał wierny swoim wartościom. Wybrał ryzyko, zrobił krok w nieznane. A przecież też ma żonę i dzieci.