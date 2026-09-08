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Andrzej Poczobut
Pewne jest jedno. Postawa Andrzeja Poczobuta zasługuje na podziw i szacunek. Jeżeli szukacie współczesnych bohaterów czy wzorców do naśladowania, to polski dziennikarz i jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi, jak mało kto do tej roli się nadaje. Nie brakuje nam dzisiaj postaci wyrazistych, wymachujących szabelką z wygodnych foteli w studiach telewizyjnych. Ale w czasach próby tacy ludzie wybierają zazwyczaj komfort. Poczobut pozostał wierny swoim wartościom. Wybrał ryzyko, zrobił krok w nieznane. A przecież też ma żonę i dzieci.
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