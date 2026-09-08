Początek polskiego kapitalizmu nie wszędzie wyglądał tak samo. W wielkich miastach miał w sobie coś z przyspieszenia i improwizacji, z nagłego otwarcia świata i wyobraźni. Na prowincji zmiana była bardziej stonowana. Rozłożona w czasie, wpisana w rytm pracy, gospodarstwa i codziennych obowiązków. Tam transformacja rzadziej przybierała formę spektakularnego skoku – częściej była serią drobnych decyzji, które z czasem układały się w nowy porządek.