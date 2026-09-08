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Na zdjęciu: polski bazar w Budapeszcie, niedaleko dworca kolejowego Keleti, 1989 r. Tam właśnie bohater publikowanego fragmentu, pan Witold, sprzedawał przywiezione z Polski produkty. Polacy nazywali to „polskim targiem”, Węgrzy odwzajemniali się określeniem „lengyel piac”. Co prawda oznaczało to mniej więcej to co „ruski bazar” w Polsce lat dziewięćdziesiątych, ale może jednak brzmiało nieco sympatyczniej
Początek polskiego kapitalizmu nie wszędzie wyglądał tak samo. W wielkich miastach miał w sobie coś z przyspieszenia i improwizacji, z nagłego otwarcia świata i wyobraźni. Na prowincji zmiana była bardziej stonowana. Rozłożona w czasie, wpisana w rytm pracy, gospodarstwa i codziennych obowiązków. Tam transformacja rzadziej przybierała formę spektakularnego skoku – częściej była serią drobnych decyzji, które z czasem układały się w nowy porządek.
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