Rzeczpospolita

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Dobre czasy przyszły, gdy zaczęły się psuć Maluchy

Wciągnęli go znajomi, głównie kolejarze, bo oni mieli darmowe bilety. Jeździli razem, opłacało się. Do Budapesztu woził ubrania robocze, krem Nivea. Przywoził bluzki damskie, sweterki – grubsze i cieńsze. No i spirytus. Tak, spirytus z Węgier.

Publikacja: 08.09.2026 16:42

Na zdjęciu: polski bazar w Budapeszcie, niedaleko dworca kolejowego Keleti, 1989 r. Tam właśnie boha

Na zdjęciu: polski bazar w Budapeszcie, niedaleko dworca kolejowego Keleti, 1989 r. Tam właśnie bohater publikowanego fragmentu, pan Witold, sprzedawał przywiezione z Polski produkty. Polacy nazywali to „polskim targiem”, Węgrzy odwzajemniali się określeniem „lengyel piac”. Co prawda oznaczało to mniej więcej to co „ruski bazar” w Polsce lat dziewięćdziesiątych, ale może jednak brzmiało nieco sympatyczniej

Foto: Urbán Tamás/Fortepan Creative Commons CC-BY-SA-3.0

Michał Przeperski

Początek polskiego kapitalizmu nie wszędzie wyglądał tak samo. W wielkich miastach miał w sobie coś z przyspieszenia i improwizacji, z nagłego otwarcia świata i wyobraźni. Na prowincji zmiana była bardziej stonowana. Rozłożona w czasie, wpisana w rytm pracy, gospodarstwa i codziennych obowiązków. Tam transformacja rzadziej przybierała formę spektakularnego skoku – częściej była serią drobnych decyzji, które z czasem układały się w nowy porządek.

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