Z lubelskiego ratusza zdjęto flagę Ukrainy (fot. ilustracyjna)
Decyzję o zdjęciu ukraińskiej flagi Ukrainy z budynku lubelskiego ratusza podjął 30 maja prezydent Lublina Krzysztof Żuk. W oficjalnym komunikacie miasta na ten temat, jak przypomina serwis Radia Zet, napisano: „Gloryfikacja formacji odpowiedzialnych za zbrodnie na ludności cywilnej godzi w pamięć historyczną naszego narodu, rani pamięć polskich ofiar i utrudnia budowanie szczerego dialogu między naszymi narodami”. Jednocześnie dodano, że Lublin jest miastem „otwartym, solidarnym i wiernym wartościom, na których od lat opiera swoją współpracę międzynarodową.”
Pod petycją podpisali się m.in. ks. prof. Alfred Wierzbicki, dominikanin o. Tomasz Dostatni, historyk prof. Dariusz Libionka, była dyrektorka Teatru Starego w Lublinie Karolina Rozwód, a także przedstawiciele mediów oraz opozycji antykomunistycznej.
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W petycji cytowanej przez RadioZET.pl czytamy: „Jesteśmy to winni narodowi ukraińskiemu, walczącemu także o naszą wolność. (...) Jesteśmy to także winni tym spośród nas, którzy przed czterema laty otworzyli swoje serca i domy dla uciekinierów”.
– Petycja dawała szanse władzom miasta na wycofanie się z tej głupiej, w mojej ocenie, decyzji. Skoro flaga została zdjęta jako wyraz dezaprobaty wobec decyzji prezydenta Zełenskiego, to można powiedzieć, że dezaprobata została okazana. I flaga może wrócić – poweidział w rozmowie z portalem Radia Zet Andrzej Pleszczyński, autor petycji, a w przeszłości działacz opozycji antykomunistycznej. Przypomniał, że ukraińska flaga wisiała na ratuszu w Lublinie od ponad czterech lat.
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O wsparciu, jakiego Lublin udzielał obywatelom Ukrainy od początku rosyjskiej agresji, przypomniał też przedstawiciel jednej z organizacji pozarządowych działających w mieście i dodał: – Decyzja prezydenta Zełenskiego jest nieakceptowalna. Ale dlaczego Lublin włączył się w tę zbiorową histerię i antyukraińską nagonkę, nie mam pojęcia.
Mężczyzna zaznaczył, że w tym roku władze miasta nie tylko zdjęły ukraińską flagę z ratusza, lecz także nie włączyły się tak – jak miało to miejsce w latach poprzednich – w obchody przypadającego 24 sierpnia Święta Niepodległości Ukrainy.
Zdjęcie flagi z lubelskiego ratusza to gest, który dotknie ukraińską społeczność w Lublinie, a nie samego prezydenta Zełenskiego – twierdzi część osób, które podpisały petycję. – Władze Lublina usunęły symbol, który pokazywał Ukraińcom „jesteśmy z wami, solidaryzujemy się, wspieramy, możecie na nas liczyć” – powiedział Andrzej Pleszczyński.
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Z kolei Paweł Krysiak – były redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” w Lublinie, a obecnie pracownik Domu Słów, miejskiej instytucji kultury – mówił, że w czasie swojego niedawnego pobytu w Wilnie i Rydze ukraińskie flagi zauważał „dosłownie wszędzie”.
RadioZET.pl przypomina, że zdjęcia ukraińskiej flagi domagali się w wielu polskich miastach politycy prawicy i jako przykład podaje Płock i Starogard Gdański. Tam jednak flagi nie zostały usunięte.
W najbliższym czasie flaga Ukrainy nie wróci na lubelski ratusz, przekazał w imieniu miasta sekretarz Andrzej Wojewódzki autorowi petycji.
Natomiast rzeczniczka prezydenta Lublina Justyna Góźdź w odpowiedzi na pytania portalu RadioZET.pl, zaznaczyła, że zdjęcie flagi, będące wyrazem sprzeciwu wobec decyzji Wołodymyra Zełenskiego, nie oznacza zmiany w stosunku miasta do narodu ukraińskiego ani wycofania się „z dotychczasowych deklaracji i działań na rzecz Ukrainy oraz jej obywateli”. Jednocześnie rzeczniczka dodała, że Lublin cały czas wspiera Ukrainę w jej walce o niepodległość.
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– Chcemy również podkreślić, że decyzja dotycząca flagi nie ma charakteru ostatecznego. Miasto nie wyklucza, że w przyszłości flaga Ukrainy ponownie zawiśnie na budynku ratusza, jeżeli zaistnieją okoliczności pozwalające na podjęcie takiej decyzji – zaznaczyła Justyna Góźdź.
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