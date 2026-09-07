Nowojorski przedsiębiorca Steve Witkoff i zięć Trumpa Jared Kushner byli w sobotę po raz ósmy w Moskwie. Ale w Kijowie pojawili się następnego dnia po raz pierwszy. – To nie jest tak, jak dawniej. Teraz to jest bardziej skuteczne – powiedział AFP jeden ze współpracowników Wołodymyra Zełenskiego.

Władimir Putin poświęcił obu wysłannikom prezydenta USA kilka godzin. Podobnie zrobił ukraiński przywódca. – Długo na to czekaliśmy – powiedział prezydent Ukrainy obu Amerykanom, którzy przyjechali pociągiem prosto z rozmów na Kremlu.