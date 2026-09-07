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Przy rozmowach strony ukraińskiej z wysłannikami Donalda Trumpa obecni byli przedstawiciele Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii
Nowojorski przedsiębiorca Steve Witkoff i zięć Trumpa Jared Kushner byli w sobotę po raz ósmy w Moskwie. Ale w Kijowie pojawili się następnego dnia po raz pierwszy. – To nie jest tak, jak dawniej. Teraz to jest bardziej skuteczne – powiedział AFP jeden ze współpracowników Wołodymyra Zełenskiego.
Władimir Putin poświęcił obu wysłannikom prezydenta USA kilka godzin. Podobnie zrobił ukraiński przywódca. – Długo na to czekaliśmy – powiedział prezydent Ukrainy obu Amerykanom, którzy przyjechali pociągiem prosto z rozmów na Kremlu.
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