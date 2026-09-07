Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Ukraina z USA rozmawiają o pokoju. Niemcy i Francja przy tym są, Polski nie ma

W kluczowym momencie rozmów między wysłannikami Donalda Trumpa a Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie, Europę reprezentowały Francja, Wielka Brytania i Niemcy. Polski w tym gronie nie było.

Publikacja: 07.09.2026 12:53

Przy rozmowach strony ukraińskiej z wysłannikami Donalda Trumpa obecni byli przedstawiciele Niemiec,

Przy rozmowach strony ukraińskiej z wysłannikami Donalda Trumpa obecni byli przedstawiciele Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii

Foto: REUTERS

Jędrzej Bielecki

Nowojorski przedsiębiorca Steve Witkoff i zięć Trumpa Jared Kushner byli w sobotę po raz ósmy w Moskwie. Ale w Kijowie pojawili się następnego dnia po raz pierwszy. – To nie jest tak, jak dawniej. Teraz to jest bardziej skuteczne – powiedział AFP jeden ze współpracowników Wołodymyra Zełenskiego. 

Władimir Putin poświęcił obu wysłannikom prezydenta USA kilka godzin. Podobnie zrobił ukraiński przywódca. – Długo na to czekaliśmy – powiedział prezydent Ukrainy obu Amerykanom, którzy przyjechali pociągiem prosto z rozmów na Kremlu. 

Pozostało jeszcze 92% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama