„Oczekuje się, że Trump porozmawia z Putinem, a następnie z Zełenski po tym, jak zostanie poinformowany przez swoich wysłanników o ostatniej rundzie rozmów” - poinformowało znające kulisy sprawy źródło portalu. „Jak powiedział urzędnik USA (...), rozmowy telefoniczne mają się odbyć 7 września” – czytamy.

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Steve Witkoff i Jared Kushner po raz pierwszy odwiedzili w weekend Kijów

Przedstawiciele Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, rozmawiali 6 września w Kijowie z prezydentem Zełenskim. Dzień wcześniej byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Putinem. Po obu rozmowach żadna ze stron nie ogłosiła przełomowych deklaracji.

Była to pierwsza wizyta w Kijowie amerykańskich negocjatorów, którzy od 2025 r. są zaangażowani w rozmowy o pokoju między Rosją a Ukrainą. Witkoff i Kushner byli wcześniej kilka razy w Moskwie, spotykając się m.in. z Putinem.

Zełenski ocenił rozmowy jako „bardzo merytoryczne”. Jak przekazał dziennikarzom, dotyczyły one m.in. gwarancji bezpieczeństwa i gwarancji gospodarczych dla Ukrainy, dostaw pocisków do systemów obrony powietrznej oraz pakietu wsparcia na zimę.

Wołodymyr Zełenski i wysłannicy Donalda Trumpa mają nadzieję na wznowienie rozmów trójstronnych USA-Ukraina-Rosja

Zarówno ukraiński prezydent, jak i obaj wysłannicy Trumpa wyrazili nadzieję na rychłe wznowienie trójstronnych rozmów z udziałem Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Ostatnia runda takich negocjacji odbyła się w lutym. Od tego czasu przedstawiciele Ukrainy i Rosji prowadzili jedynie oddzielne rozmowy z delegacją amerykańską.

Kushner oświadczył, że chociaż strona amerykańska „pracuje nad stworzeniem warunków” umożliwiających zakończenie wojny Rosji z Ukrainą przed zimą, nie ma gwarancji, że takie rozwiązanie się uda. Z kolei Witkoff powiedział dziennikarzom, że zarówno Rosja, jak i Ukraina muszą pójść na „pewne kompromisy i ograniczyć dzielące je różnice”, by zakończyć trwającą od ponad czterech lat wojnę. Zapewnił także, że Stany Zjednoczone dążą do dyplomatycznego, a nie militarnego rozwiązania konfliktu.

Po zakończeniu rozmów w Kijowie Witkoff i Kushner udali się w drogę powrotną pociągiem do Polski. Według serwisów monitorujących ruch lotniczy ich samolot, którym przed negocjacjami z Zełenskim przylecieli z Moskwy, zatrzymał się na lotnisku w Rzeszowie.