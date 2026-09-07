Lider Konfederacji Sławomir Mentzen
Sondaże publikowane w ostatnich miesiącach wskazują, że choć wybory wygrałaby KO, która z poparciem ok. 28-30 proc. byłaby najsilniejszą partią w przyszłym Sejmie, to większość w Sejmie byłaby w stanie zbudować prawica. Do budowy takiej większości potrzebne byłyby głosy PiS (w sondażach uzyskuje ok. 20-22 proc.), Konfederacji (13-15 proc.), Konfederacji Korony Polskiej (7-9 proc.) oraz, być może, również Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego (4-6 proc.).
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Ewentualne wejście Szymona Hołowni do rządu Donalda Tuska nie spotkałoby się z entuzjazmem Polaków - wynika z sondażu SW Research dla rp.pl.
Obecna koalicja rządząca, jak wynika z sondaży, nie miałaby szans na pozostanie u władzy, ponieważ oprócz KO pewna miejsca w Sejmie może być tylko Nowa Lewica (5-8 proc.). PSL balansuje na granicy progu wyborczego, w większości sondaży znajdując się jednak poniżej niego, a Polska 2050 ma dziś marginalne poparcie (1-2 proc.) i na dziś nie widać, by mogła startując samodzielnie w wyborach wejść do Sejmu. Na granicy progu wyborczego balansuje też Razem, która na początku obecnej kadencji stanowiło parlamentarne zaplecze rządu (w 2024 roku Razem przeszło do opozycji).
Symulacje podziału mandatów w Sejmie na podstawie aktualnych sondaży wskazują jednak, że możliwa byłaby także budowa większości przez KO i Konfederację. Wprawdzie KO dziś dystansuje się od współpracy z formacją Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, to jednak Konfederacja, a zwłaszcza współtworząca ją Nowa Nadzieja Sławomira Mentzena, nie wykluczyły jednoznacznie takiej koalicji. Konfederacja stara się zachowywać równy dystans wobec KO i PiS, krytykując obie te partie.
Z symulacji podziału mandatów przy obecnym poparciu dla partii wynika, że koalicja KO z Konfederacją miałaby zbliżoną liczbę mandatów do obecnej koalicji rządzącej.
Uczestników sondażu SW Research spytaliśmy, którą z opisanych wyżej dwóch koalicji uważają za lepszą dla interesów Polski.
27,8 proc. badanych wskazało przy tak zadanym pytaniu koalicję PiS-Konfederacji-Konfederacji Korony Polskiej (z ewentualnym udziałem Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego).
Z kolei 23,9 proc. respondentów uznało, że lepsza dla interesów Polski byłaby koalicja KO i Konfederacji.
23,1 proc. ankietowanych obie te koalicje ocenia podobnie z punktu widzenia interesów Polski.
25,2 proc. uczestników sondażu nie ma zdania w tej sprawie.
- Koalicja PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej (z ewentualnym udziałem partii Razem lub Mateusza Morawieckiego) jest najlepiej oceniana przez osoby do 24. roku życia (44 proc.), natomiast koalicja KO i Konfederacji – przez osoby w wieku 50 lat i więcej (25 proc.). Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia maleje odsetek osób pozytywnie oceniających koalicję PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej (z ewentualnym udziałem partii Razem lub Mateusza Morawieckiego): od 54 proc. wśród osób z wykształceniem podstawowym, przez 39 proc. wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym i 30 proc. wśród osób z wykształceniem średnim, do 23 proc. wśród osób z wykształceniem wyższym – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 2-3 września 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
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