Sondaże publikowane w ostatnich miesiącach wskazują, że choć wybory wygrałaby KO, która z poparciem ok. 28-30 proc. byłaby najsilniejszą partią w przyszłym Sejmie, to większość w Sejmie byłaby w stanie zbudować prawica. Do budowy takiej większości potrzebne byłyby głosy PiS (w sondażach uzyskuje ok. 20-22 proc.), Konfederacji (13-15 proc.), Konfederacji Korony Polskiej (7-9 proc.) oraz, być może, również Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego (4-6 proc.).

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Czytaj więcej Polityka Sondaż: Polacy nie chcą w rządzie Szymona Hołowni Ewentualne wejście Szymona Hołowni do rządu Donalda Tuska nie spotkałoby się z entuzjazmem Polaków - wynika z sondażu SW Research dla rp.pl.

Sondaże wskazują, że nie będzie możliwości odtworzenia obecnej koalicji rządzącej po wyborach

Obecna koalicja rządząca, jak wynika z sondaży, nie miałaby szans na pozostanie u władzy, ponieważ oprócz KO pewna miejsca w Sejmie może być tylko Nowa Lewica (5-8 proc.). PSL balansuje na granicy progu wyborczego, w większości sondaży znajdując się jednak poniżej niego, a Polska 2050 ma dziś marginalne poparcie (1-2 proc.) i na dziś nie widać, by mogła startując samodzielnie w wyborach wejść do Sejmu. Na granicy progu wyborczego balansuje też Razem, która na początku obecnej kadencji stanowiło parlamentarne zaplecze rządu (w 2024 roku Razem przeszło do opozycji).

Foto: Rzeczpospolita

Symulacje podziału mandatów w Sejmie na podstawie aktualnych sondaży wskazują jednak, że możliwa byłaby także budowa większości przez KO i Konfederację. Wprawdzie KO dziś dystansuje się od współpracy z formacją Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, to jednak Konfederacja, a zwłaszcza współtworząca ją Nowa Nadzieja Sławomira Mentzena, nie wykluczyły jednoznacznie takiej koalicji. Konfederacja stara się zachowywać równy dystans wobec KO i PiS, krytykując obie te partie.

Z symulacji podziału mandatów przy obecnym poparciu dla partii wynika, że koalicja KO z Konfederacją miałaby zbliżoną liczbę mandatów do obecnej koalicji rządzącej.

Sondaż: Młodzi najlepiej oceniają koalicję PiS z Konfederacjami

Uczestników sondażu SW Research spytaliśmy, którą z opisanych wyżej dwóch koalicji uważają za lepszą dla interesów Polski.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

27,8 proc. badanych wskazało przy tak zadanym pytaniu koalicję PiS-Konfederacji-Konfederacji Korony Polskiej (z ewentualnym udziałem Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego).

Z kolei 23,9 proc. respondentów uznało, że lepsza dla interesów Polski byłaby koalicja KO i Konfederacji.

23,1 proc. ankietowanych obie te koalicje ocenia podobnie z punktu widzenia interesów Polski.

25,2 proc. uczestników sondażu nie ma zdania w tej sprawie.

- Koalicja PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej (z ewentualnym udziałem partii Razem lub Mateusza Morawieckiego) jest najlepiej oceniana przez osoby do 24. roku życia (44 proc.), natomiast koalicja KO i Konfederacji – przez osoby w wieku 50 lat i więcej (25 proc.). Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia maleje odsetek osób pozytywnie oceniających koalicję PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej (z ewentualnym udziałem partii Razem lub Mateusza Morawieckiego): od 54 proc. wśród osób z wykształceniem podstawowym, przez 39 proc. wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym i 30 proc. wśród osób z wykształceniem średnim, do 23 proc. wśród osób z wykształceniem wyższym – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.