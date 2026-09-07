Propozycję utworzenia nowej formacji przedstawił były premier Mateusz Morawiecki, lider stowarzyszenia Rozwój Plus. Służba miałaby działać obok Straży Granicznej i zajmować się wydalaniem z Polski cudzoziemców uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa.

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Morawiecki zapowiedział też stworzenie indywidualnego konta imigranta, na którym gromadzone byłyby informacje m.in. o legalności pobytu, zatrudnieniu, podatkach, składkach oraz ewentualnych naruszeniach prawa.

– Proponujemy powołanie służby deportacyjnej – ludzi, którzy będą ubrani w odpowiednie mundury, służby, która będzie odpowiednio oznakowana i będzie wyraźnym znakiem dodatkowego zabezpieczenia i spokoju na polskich ulicach – mówił były premier.

Więcej przeciwników niż zwolenników służby deportacyjnej

IBRiS w sondażu dla Radia ZET zapytał respondentów, czy obok Straży Granicznej powinna powstać w Polsce osobna służba zajmująca się wyłącznie deportacjami. „Zdecydowanie tak” odpowiedziało 20,5 proc. ankietowanych, a „raczej tak” – 18,4 proc.

Łącznie pomysł poparło więc 38,8 proc. badanych. Przeciwnego zdania było 44,8 proc. respondentów: 14,6 proc. wybrało odpowiedź „raczej nie”, a 30,2 proc. – „zdecydowanie nie”. Kolejne 16,3 proc. nie miało w tej sprawie zdania.

Największe różnice widać po uwzględnieniu preferencji politycznych. Wśród wyborców opozycji – Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej i Partii Razem – utworzenie nowej formacji popiera 57 proc. badanych. 34 proc. zdecydowanie opowiada się za tym rozwiązaniem, a 23 proc. raczej je popiera. Przeciw jest niespełna 32 proc.

Odwrotne proporcje występują w elektoracie ugrupowań tworzących obóz rządzący. Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 aż 70 proc. sprzeciwia się powołaniu osobnej służby deportacyjnej. 49 proc. odpowiada „zdecydowanie nie”, a 21 proc. „raczej nie”. Poparcie dla pomysłu deklaruje 22 proc.

Pomysł Mateusza Morawieckiego popierają najchętniej osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym

Jeszcze większe różnice pokazuje podział według wykształcenia. Wśród osób z wykształceniem wyższym pomysł popiera 16 proc. ankietowanych, a 69 proc. jest mu przeciwnych.

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W grupie osób z wykształceniem średnim za utworzeniem nowej formacji opowiada się 47 proc. respondentów, a przeciw – 30 proc. Największe poparcie odnotowano wśród osób z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym. Za służbą deportacyjną jest w tej grupie 59 proc. badanych, a przeciw – 41 proc.

Badanie IBRiS dla Radia ZET przeprowadzono 21 i 22 sierpnia metodą CATI na reprezentatywnej próbie 1067 osób.