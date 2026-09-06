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Prof. Marek Migalski: W sprawie Zondacrypto Donald Tusk stawia na radykalizm i polaryzację

Donald Tusk może uważać, że polaryzacja mu służy. Uznał, że temat Zondacrypto jest lepszy niż tłumaczenie się, dlaczego ten rząd, jak to się mówi w polskiej publicystyce, pewnych rzeczy nie „dowiózł" – uważa prof. Marek Migalski, politolog i były europoseł.

Aktualizacja: 06.09.2026 10:36 Publikacja: 04.09.2026 17:34

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: PAP/Albert Zawada

Michał Kolanko

Donald Tusk bardzo mocno stawia na Zondacrypto – ujawnia w Sejmie rzeczy ze śledztwa, tak jakby był dziennikarzem śledczym. Premiera nie da się o to wprost zapytać, bo unika mediów, więc zostaje nam analizowanie tego, dlaczego właściwie to robi. Z czego pana zdaniem wynika to, że od miesięcy, a dzisiaj zwłaszcza, ta sprawa jest dla premiera spiritus movens i poświęca jej taką masę czasu? 

Zauważam w tym sensie, że jakaś operacja – to nawet jest słowo Jarosława Kaczyńskiego – jest przeprowadzana i że Donald Tusk pokłada w tej aferze dużą nadzieję. Ona jest z jego punktu widzenia, tak to interpretuję, perspektywiczna. Dlatego nie robi niczego przez przypadek.

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