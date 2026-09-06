Donald Tusk bardzo mocno stawia na Zondacrypto – ujawnia w Sejmie rzeczy ze śledztwa, tak jakby był dziennikarzem śledczym. Premiera nie da się o to wprost zapytać, bo unika mediów, więc zostaje nam analizowanie tego, dlaczego właściwie to robi. Z czego pana zdaniem wynika to, że od miesięcy, a dzisiaj zwłaszcza, ta sprawa jest dla premiera spiritus movens i poświęca jej taką masę czasu?

Zauważam w tym sensie, że jakaś operacja – to nawet jest słowo Jarosława Kaczyńskiego – jest przeprowadzana i że Donald Tusk pokłada w tej aferze dużą nadzieję. Ona jest z jego punktu widzenia, tak to interpretuję, perspektywiczna. Dlatego nie robi niczego przez przypadek.