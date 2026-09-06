Premier Litwy Mindaugas Sinkevičius podkreślił podczas wystąpienia w sobotę 5 września, że „eksport rosyjskiego zboża z wykorzystaniem litewskiej infrastruktury jest sprzeczny z naszymi wartościami” – cytuje agencja Reutera. Zapowiedział, że ograniczenia wprowadzone wobec rosyjskiego eksportu zboża nie wpłyną na tranzyt ziarna między Rosją kontynentalną a Królewcem.

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Premier Łotwy Andris Kulbergs oświadczył, że ukraińskie służby wywiadowcze dysponują informacjami o przygotowywaniu dużych transportów zboża skradzionego z okupowanych terytoriów Ukrainy, które ma być nielegalnie eksportowane przez państwa bałtyckie. Polecił łotewskim instytucjom, we współpracy z Kijowem, opracowanie mechanizmu blokowania takich transportów.

Skradzione w Ukrainie zboże nie wyjedzie przez porty bałtyckie

Także Litwa podejrzewa, że część zboża deklarowanego jako rosyjskie w rzeczywistości pochodzi z okupowanych terytoriów Ukrainy. Litewska Inspekcja Weterynaryjna pobrała już w porcie w Kłajpedzie próbki zboża, które w dokumentach figurowało jako rosyjskie, i wysłała je do Francji w celu przeprowadzenia badań pozwalających ustalić jego pochodzenie.

W ostatnim sezonie eksportowym, od lipca 2025 r. do czerwca 2026 r., 90 proc. całego rosyjskiego eksportu zboża drogą morską, wynoszącego 46,3 mln ton, przeszło przez porty nad Morzem Czarnym i Azowskim. Tymczasem przez rosyjskie porty nad Morzem Bałtyckim przeładowano 1 mln ton zboża.

Jednak od początku nowego sezonu ukraińskie siły zbrojne sparaliżowały ponad 80 proc. rosyjskich możliwości eksportu zboża. Według SovEcon całkowity eksport pszenicy z Rosji w sierpniu wyniósł zaledwie 1,9 mln ton – był to najniższy poziom od 16 lat.

Dlatego, według Arkadija Złoczewskiego, szefa Rosyjskiego Związku Zbożowego, tegoroczny eksport pszenicy przez kraje bałtyckie może sięgnąć 5–6 mln ton, a nawet 10 mln ton, jeśli uwzględnić również porty Estonii. Szef rosyjskiego związku nie wziął jednak pod uwagę jednego – że kraje bałtyckie mogą ten eksport zablokować.

Oznacza to, że Rosji pozostanie właściwie jedna alternatywna droga wywozu zboża na rynki zagraniczne – przez porty arktyczne na Ocean Lodowaty. Problem w tym, że do Arktyki nadciąga zima, a zwykłe masowce przewożące zboże nie są przystosowane do żeglugi w trudnych warunkach lodowych.