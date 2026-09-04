Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polega rewolucja w programie lojalnościowym Żabki i co zastąpi tradycyjne punkty.

W jaki sposób mechanizmy grywalizacji i personalizacji odmienią popularną aplikację zakupową.

Co stanie się ze zgromadzonymi punktami i jakie są kluczowe terminy dla dotychczasowych użytkowników.

Grupa Żabka zapowiada od listopada dla użytkowników aplikacji Żappka nową odsłonę programu lojalnościowego. Ma wykorzystać mechanizmy grywalizacji oraz inne sposoby zdobywania nagród, dostosowywane indywidualnie do użytkowników. O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani jeszcze w piątek o godzinie 16.

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Zmiany w Żappce

Dla klientów i uczestników programu odczuwalną zmianą będzie wygaszenie punktów lojalnościowych (zwanych żappsami) zebranych na dotychczasowych zasadach. W okresie przejściowym punkty zgromadzone na koncie klienta do 31 października będą ważne do 31 grudnia 2026 r. Później zostaną bezpowrotnie anulowane, a wygenerowane wcześniej kupony promocyjne trzeba będzie zrealizować zgodnie z ich indywidualną datą ważności, lecz nie później niż do końca 2026 r.

Firma zapowiada, że nowy program lojalnościowy będzie oparty na mechanizmach znanych z gier. Pojawi się m.in. nowy format wyzwań, w których udział da nowe nagrody. Niemniej program w całości nie zniknie, w nowej wersji aplikacji lojalnościowej wciąż będzie dostęp do funkcji niezwiązanych bezpośrednio z systemem punktowym, takich jak Żappka Pay czy integracja z usługami kurierskimi Paczki w Żabce. Docelowo wygaszone zostaną jednak funkcjonalności realizowane na starych zasadach, w tym dotychczasowy algorytm naliczania punktów oraz aktywacja dotychczasowych kuponów rabatowych.

Uczestnicy, którzy wyrażą odpowiednie zgody regulaminowe w aplikacji, od 1 listopada przejdą na nowy model lojalnościowy i zaczną zbierać punkty na nowych zasadach.

Cały proces zamknięcia dotychczasowego programu oraz wdrożenie nowej struktury będą na bieżąco wspierane kampanią informacyjną.

Nowa aplikacja

Aplikacja Żappka została szeroko udostępniona pod koniec maja 2019 r., a jej pilotażowe testy rozpoczęły się zaledwie w lutym 2019 r. Program okazał się sukcesem rynkowym – już w pierwszym miesiącu od oficjalnego debiutu aplikację pobrało ponad milion użytkowników.

Już 72 proc. Polaków deklaruje, iż korzysta choć z jednego programu lojalnościowego. Zdecydowanie najpopularniejszy jest ten prowadzony przez Biedronkę.

Sklepom coraz trudniej liczyć na lojalnych klientów, większość Polaków bowiem na zakupach nie ma żadnych sentymentów i bez wahania zmienia tak sklepy, jak i wybierane marki, jeśli tylko widzi okazję u konkurencji.

Z danych firmy YouGov wynika, że sklepy z produktami FMCG odwiedzamy statystycznie aż 349 razy w roku. Nie oznacza to jednak przywiązania do jednego miejsca, oznacza to bowiem zakupy średnio w dziewięciu różnych sieciach. Do tego z badania Shopfully wynika, że 43,1 proc. Polaków twierdzi, że dość często zdarza im się finalnie włożyć do koszyka zakupowego produkt innej marki, niż planowali przed wyjściem do sklepu, co pokazuje, że o uwagę klientów sklepy muszą walczyć nieustannie.