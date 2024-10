Przez rosnące ceny zyskują programy lojalnościowe. Czym przyciągają sklepy?

W ciągu roku liczba osób korzystających z programów lojalnościowych wzrosła aż o 8 pkt proc., choć w latach wcześniejszych była ona dość stabilna i oscylowała wokół 64–66 proc. – wynika z badania ARC Rynek i Opinia, które „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza.

Reklama

Tomasz Sitarski

Rabaty dyskontów przyciągają klientów

Firma podkreśla, że wzrost liczby korzystających z takich akcji nie wynika z pojawienia się nowego gracza na rynku, który przyciągnąłby dużą liczbę nowych użytkowników. Wynik ten został wypracowany przez liderów rynku w kategorii sklepów spożywczych. Największy wpływ miały tutaj sieci dyskontowe, takie jak Biedronka i Lidl.

– W czasie ostatniego roku byliśmy świadkami nasilenia się rywalizacji marketingowej tych dwóch sieci, intensywnie kreowały komunikacje do klientów, często wprost wskazując przewagi nad głównym konkurentem na rynku oraz informując o coraz to nowych obniżkach cen. Istotnym elementem tej rywalizacji była również oferta promocyjna skierowana wyłącznie do użytkowników programów lojalnościowych sieci – mówi Sylwia Miszczyk, kierownik projektu badawczego w ARC Rynek i Opinia. – Przyczyniło się to skutecznie do rekrutacji nowych użytkowników, którzy chcąc skorzystać z atrakcyjnych promocji, zasilili szeregi użytkowników programów tych sieci – dodaje.