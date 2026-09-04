W 2024 r. państwowy i objęty sankcjami Promswiazbank stworzył platformę A7 zwaną również agentem płatniczym A7. Celem było omijanie zachodnich sankcji i transakcje bez systemu SWIFT, od którego Rosja została odcięta.

Czytaj więcej

Rosyjskie firmy uciekają do Chin. Czego się boją?
Biznes
Rosyjski biznes przenosi się do Chin. Już tysiące firm działają na tamtejszym rynku

– Rosyjska platforma A7, stworzona przez Promswiazbank do rozliczeń transgranicznych, rozwija się globalnie pomimo zachodnich sankcji – zapewnił agencję Reutera jej prezes i współwłaściciel, mołdawski biznesmen Ilan Szor.

Rosja przeniosła handel do Azji. Chiny kluczowym partnerem

„Geografia rosyjskiego handlu zagranicznego radykalnie się zmieniła w ciągu ostatnich kilku lat (wojny – red.). Jeśli. w 2021 r. udział krajów azjatyckich i krajów regionu Pacyfiku w handlu zagranicznym Rosji wynosił około 43 proc., to teraz sięga 78 proc.” – stwierdził Igor Gorin, wicedyrektor A7.

Czytaj więcej

Magazyny firmy Wildberries, rosyjskiego giganta handlu internetowego, płoną coraz częściej, trafiane
Gospodarka
Rosyjska gospodarka zwalnia, ale Kreml wciąż nie ma powodu kończyć wojny

Od rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 r., po zachodnich sankcjach nałożonych na Rosję i własnych ograniczeniach w dostawach towarów z krajów uznanych przez Kreml za wrogie, Chiny zastąpiły Unię Europejską jako główny partner handlowy Rosji.

„Rozmawiamy o przejściu na rozliczenia w walutach krajowych od 10 lat, ale dopiero w ciągu ostatnich kilku lat, z przyczyn obiektywnych i subiektywnych (wojna Putina, sankcje Trumpa na Chiny – red.), nastąpił realny postęp w tym kierunku. Dzisiaj w relacjach z Chinami około 99 proc. rozliczeń odbywa się już w walutach krajowych” – dodał Gorin. Przyznał, że inaczej przedstawia się sytuacja w handlu z Indiami.

Czytaj więcej

Rosja traci drogi handlowe. Kreml powołuje sztab kryzysowy
Transport
Rosja traci drogi handlowe. Kreml powołuje sztab kryzysowy

„Niestety, mamy dużą nierównowagę w eksporcie i imporcie z Indiami. To komplikuje kwestię clearingu rupii, z czym zetknęło się wielu rosyjskich eksporterów i importerów”. Chodzi o to, że Indie płacą np. za rosyjską ropę w niewymienialnych na świecie rupiach. Na kontach Rosnieftu zgromadziło się ich tak dużo, że koncern oficjalnie ogłosił, że nie wie, co z tym zrobić.

Rosja i Indie omijają sankcje dzięki rozliczeniom w walutach krajowych

Wbrew sygnałom od biznesu, Iwan Nosow, szef indyjskiego oddziału Sbierbanku zapewnia, że cała niezbędna infrastruktura do rozliczeń między Rosją a Indiami została już zbudowana i obecnie „nie ma problemów z płatnościami”.

Andriej Kostin, prezes państwowego VTB – drugiego banku Rosji (objęty sankcjami), twierdzi, że kraje nauczyły się rozliczać pomimo presji sankcji.

Czytaj więcej

Dym unosi się po ataku ukraińskiego drona na magazyn Wildberries.
Handel
Wildberries ucieka z Rosji. To może być koniec giganta e-commerce

„Z Chinami jest łatwiej, ponieważ mamy dość zrównoważoną wymianę handlową; z Indiami. jest trochę trudniej, ale wciąż się uczymy”. „Kiedyś mieliśmy nadwyżkę rupii, ale teraz nauczyliśmy się je sprzedawać i wymieniać na inne waluty” – powiedział Kostin w telewizji Rossija 24.

Gorin powiedział, że rozliczenia w walutach zaprzyjaźnionych (według reżimu na Kremlu – red.) krajów mogą powodować „wahania kursów walutowych, ale rynek szybko się do tego dostosowuje”.

„Przeszliśmy na rozliczenia w walutach krajowych i dziś robimy to dość łatwo” – powiedział szef VTB, którego chiński oddział stał się głównym podmiotem zajmującym się rozliczeniami między Rosją a Chinami, odkąd banki zachodnie i chińskie przestały to robić.

Czytaj więcej

Kreml sam pogrąża własną unię. Wojna handlowa uderza w Armenię
Handel
Unia Putina istnieje już tylko na papierze. Armenia szuka nowego rynku w UE

Oprócz Chin i Indii, Rosja stosuje rozliczenia w walutach krajowych w handlu z Turcją, Wietnamem, Indonezją, a także z Kazachstanem, Pakistanem, Iranem, Kirgistanem, Tadżykistanem i Uzbekistanem.

„W ciągu ostatnich kilku lat Rosji udało się stworzyć alternatywny system rozliczeń w handlu zagranicznym z dużym udziałem rubla i dużym udziałem walut zaprzyjaźnionych” – zapewnia Gorin. Jak wyglądają rozliczenia z „nieprzyjaznymi krajami”, z którymi rosyjski biznes wciąż handluje? Tego nikt z rosyjskiej elity finansowej nie zdradza.