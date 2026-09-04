Chiny, Indie i rubel zamiast Zachodu. Rosja przebudowała handel pod sankcjami
W 2024 r. państwowy i objęty sankcjami Promswiazbank stworzył platformę A7 zwaną również agentem płatniczym A7. Celem było omijanie zachodnich sankcji i transakcje bez systemu SWIFT, od którego Rosja została odcięta.
Czytaj więcej
Wojna Putina dobija rosyjski biznes. Wywołała sankcje, kryzys paliwowy, braki pracowników zabieranych do armii, drogie kredyty i wysokie podatki. C...
– Rosyjska platforma A7, stworzona przez Promswiazbank do rozliczeń transgranicznych, rozwija się globalnie pomimo zachodnich sankcji – zapewnił agencję Reutera jej prezes i współwłaściciel, mołdawski biznesmen Ilan Szor.
„Geografia rosyjskiego handlu zagranicznego radykalnie się zmieniła w ciągu ostatnich kilku lat (wojny – red.). Jeśli. w 2021 r. udział krajów azjatyckich i krajów regionu Pacyfiku w handlu zagranicznym Rosji wynosił około 43 proc., to teraz sięga 78 proc.” – stwierdził Igor Gorin, wicedyrektor A7.
Czytaj więcej
Płonące rafinerie naftowe i magazyny firmy Wildberries to jeszcze za mało, by skłonić rosyjskich decydentów do starań o rozejm. Gospodarka odczuwa...
Od rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 r., po zachodnich sankcjach nałożonych na Rosję i własnych ograniczeniach w dostawach towarów z krajów uznanych przez Kreml za wrogie, Chiny zastąpiły Unię Europejską jako główny partner handlowy Rosji.
„Rozmawiamy o przejściu na rozliczenia w walutach krajowych od 10 lat, ale dopiero w ciągu ostatnich kilku lat, z przyczyn obiektywnych i subiektywnych (wojna Putina, sankcje Trumpa na Chiny – red.), nastąpił realny postęp w tym kierunku. Dzisiaj w relacjach z Chinami około 99 proc. rozliczeń odbywa się już w walutach krajowych” – dodał Gorin. Przyznał, że inaczej przedstawia się sytuacja w handlu z Indiami.
Czytaj więcej
Ukraińskie ataki na rosyjskie szlaki morskie coraz mocniej uderzają w handel Rosji. Po ograniczeniu transportu przez Morze Czarne i problemach na B...
„Niestety, mamy dużą nierównowagę w eksporcie i imporcie z Indiami. To komplikuje kwestię clearingu rupii, z czym zetknęło się wielu rosyjskich eksporterów i importerów”. Chodzi o to, że Indie płacą np. za rosyjską ropę w niewymienialnych na świecie rupiach. Na kontach Rosnieftu zgromadziło się ich tak dużo, że koncern oficjalnie ogłosił, że nie wie, co z tym zrobić.
Wbrew sygnałom od biznesu, Iwan Nosow, szef indyjskiego oddziału Sbierbanku zapewnia, że cała niezbędna infrastruktura do rozliczeń między Rosją a Indiami została już zbudowana i obecnie „nie ma problemów z płatnościami”.
Andriej Kostin, prezes państwowego VTB – drugiego banku Rosji (objęty sankcjami), twierdzi, że kraje nauczyły się rozliczać pomimo presji sankcji.
Czytaj więcej
Ukraina nie przestaje niszczyć magazynów największego rosyjskiego sklepu internetowego. Wildberries zdecydowała się ukryć towary przed ukraińskimi...
„Z Chinami jest łatwiej, ponieważ mamy dość zrównoważoną wymianę handlową; z Indiami. jest trochę trudniej, ale wciąż się uczymy”. „Kiedyś mieliśmy nadwyżkę rupii, ale teraz nauczyliśmy się je sprzedawać i wymieniać na inne waluty” – powiedział Kostin w telewizji Rossija 24.
Gorin powiedział, że rozliczenia w walutach zaprzyjaźnionych (według reżimu na Kremlu – red.) krajów mogą powodować „wahania kursów walutowych, ale rynek szybko się do tego dostosowuje”.
„Przeszliśmy na rozliczenia w walutach krajowych i dziś robimy to dość łatwo” – powiedział szef VTB, którego chiński oddział stał się głównym podmiotem zajmującym się rozliczeniami między Rosją a Chinami, odkąd banki zachodnie i chińskie przestały to robić.
Czytaj więcej
Eurazjatycka Unia Gospodarcza (EAUG) jest sparaliżowana i nie działa, uważa premier Armenii. Po 12 latach od założenia, organizacja stworzona przez...
Oprócz Chin i Indii, Rosja stosuje rozliczenia w walutach krajowych w handlu z Turcją, Wietnamem, Indonezją, a także z Kazachstanem, Pakistanem, Iranem, Kirgistanem, Tadżykistanem i Uzbekistanem.
„W ciągu ostatnich kilku lat Rosji udało się stworzyć alternatywny system rozliczeń w handlu zagranicznym z dużym udziałem rubla i dużym udziałem walut zaprzyjaźnionych” – zapewnia Gorin. Jak wyglądają rozliczenia z „nieprzyjaznymi krajami”, z którymi rosyjski biznes wciąż handluje? Tego nikt z rosyjskiej elity finansowej nie zdradza.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas