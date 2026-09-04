W 2024 r. państwowy i objęty sankcjami Promswiazbank stworzył platformę A7 zwaną również agentem płatniczym A7. Celem było omijanie zachodnich sankcji i transakcje bez systemu SWIFT, od którego Rosja została odcięta.

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– Rosyjska platforma A7, stworzona przez Promswiazbank do rozliczeń transgranicznych, rozwija się globalnie pomimo zachodnich sankcji – zapewnił agencję Reutera jej prezes i współwłaściciel, mołdawski biznesmen Ilan Szor.

Rosja przeniosła handel do Azji. Chiny kluczowym partnerem

„Geografia rosyjskiego handlu zagranicznego radykalnie się zmieniła w ciągu ostatnich kilku lat (wojny – red.). Jeśli. w 2021 r. udział krajów azjatyckich i krajów regionu Pacyfiku w handlu zagranicznym Rosji wynosił około 43 proc., to teraz sięga 78 proc.” – stwierdził Igor Gorin, wicedyrektor A7.

Od rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 r., po zachodnich sankcjach nałożonych na Rosję i własnych ograniczeniach w dostawach towarów z krajów uznanych przez Kreml za wrogie, Chiny zastąpiły Unię Europejską jako główny partner handlowy Rosji.

„Rozmawiamy o przejściu na rozliczenia w walutach krajowych od 10 lat, ale dopiero w ciągu ostatnich kilku lat, z przyczyn obiektywnych i subiektywnych (wojna Putina, sankcje Trumpa na Chiny – red.), nastąpił realny postęp w tym kierunku. Dzisiaj w relacjach z Chinami około 99 proc. rozliczeń odbywa się już w walutach krajowych” – dodał Gorin. Przyznał, że inaczej przedstawia się sytuacja w handlu z Indiami.

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„Niestety, mamy dużą nierównowagę w eksporcie i imporcie z Indiami. To komplikuje kwestię clearingu rupii, z czym zetknęło się wielu rosyjskich eksporterów i importerów”. Chodzi o to, że Indie płacą np. za rosyjską ropę w niewymienialnych na świecie rupiach. Na kontach Rosnieftu zgromadziło się ich tak dużo, że koncern oficjalnie ogłosił, że nie wie, co z tym zrobić.

Rosja i Indie omijają sankcje dzięki rozliczeniom w walutach krajowych

Wbrew sygnałom od biznesu, Iwan Nosow, szef indyjskiego oddziału Sbierbanku zapewnia, że cała niezbędna infrastruktura do rozliczeń między Rosją a Indiami została już zbudowana i obecnie „nie ma problemów z płatnościami”.

Andriej Kostin, prezes państwowego VTB – drugiego banku Rosji (objęty sankcjami), twierdzi, że kraje nauczyły się rozliczać pomimo presji sankcji.

„Z Chinami jest łatwiej, ponieważ mamy dość zrównoważoną wymianę handlową; z Indiami. jest trochę trudniej, ale wciąż się uczymy”. „Kiedyś mieliśmy nadwyżkę rupii, ale teraz nauczyliśmy się je sprzedawać i wymieniać na inne waluty” – powiedział Kostin w telewizji Rossija 24.

Gorin powiedział, że rozliczenia w walutach zaprzyjaźnionych (według reżimu na Kremlu – red.) krajów mogą powodować „wahania kursów walutowych, ale rynek szybko się do tego dostosowuje”.

„Przeszliśmy na rozliczenia w walutach krajowych i dziś robimy to dość łatwo” – powiedział szef VTB, którego chiński oddział stał się głównym podmiotem zajmującym się rozliczeniami między Rosją a Chinami, odkąd banki zachodnie i chińskie przestały to robić.

Oprócz Chin i Indii, Rosja stosuje rozliczenia w walutach krajowych w handlu z Turcją, Wietnamem, Indonezją, a także z Kazachstanem, Pakistanem, Iranem, Kirgistanem, Tadżykistanem i Uzbekistanem.

„W ciągu ostatnich kilku lat Rosji udało się stworzyć alternatywny system rozliczeń w handlu zagranicznym z dużym udziałem rubla i dużym udziałem walut zaprzyjaźnionych” – zapewnia Gorin. Jak wyglądają rozliczenia z „nieprzyjaznymi krajami”, z którymi rosyjski biznes wciąż handluje? Tego nikt z rosyjskiej elity finansowej nie zdradza.