Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

48 min. 12 sek.

Tusk stawia na Zondę, ale w polityce od miesięcy trwa pat

Sejm wybrał byłego ministra Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, nie udało się odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach, a premier na kilkadziesiąt minut przed głosowaniem ujawnił w Sejmie "bombę" – fragment zeznań w sprawie Zondacrypto obciążający prawicę. Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko otwierają nowy sezon "Politycznych Michałków".

Publikacja: 04.09.2026 14:30

Michał Szułdrzyński, Michał Kolanko

Kolejne aresztowania, szef Komitetu Olimpijskiego, zegarek wart 40 tysięcy euro, próba zainwestowania w Telewizję Republika, wizyta posła Michała Moskala na Ibizie. – Prawica mówi: to afera Tuska. Koalicja mówi: to afera prawicy – streszcza spór Michał Szułdrzyński i pyta, czyją wersję zaakceptuje przeciętny wyborca. Michał Kolanko jest sceptyczny co do znaczenia politycznego całej sprawy. Bo chociaż analizy Res Futury pokazują zasięgi liczone w miliardach – a i to jeszcze przed wystąpieniem premiera Tuska w Sejmie, to łatwo zauważyć, że słyszeć to nie to samo co zmienić decyzję wyborczą. – Czy ktoś się demobilizuje lub mobilizuje przez sprawę Zondacrypto?

Pozostało jeszcze 84% artykułu

Czytaj dalej bez ograniczeń – kup dostęp w ofercie specjalnej

Teraz miesięczna subskrypcja już od 9,90 zł (zamiast od 19 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • dostęp do wszystkich treści na serwisie RP.PL
  • Plus Minus – treści publicystyczno-reporterskie
Poznaj ofertę Zaloguj się
Reklama
Reklama

Powiązane

Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Rafał Leśkiewicz i Karol Nawrocki
Polityka
Karol Nawrocki zabrał głos po ujawnieniu zeznań przez Donalda Tuska. „To tak nie działa”
Donald Tusk
Polityka
Donald Tusk ujawnia zeznania ws. Zondacrypto. Mówi o szantażu i wpływach Rosji
Jarosław Kaczyński w Sejmie
Polityka
Jarosław Kaczyński po wystąpieniu Donalda Tuska: Zbigniew Ziobro przyjął pieniądze, to był na pewno jego błąd
Waldemar Żurek
Polityka
Postępowania ws. Zondacrypto. Waldemar Żurek ujawnia umorzenia z czasów Ziobry
Zbigniew Bogucki
Polityka
Zondacrypto w Sejmie. Bogucki odpowiada na zarzuty Tuska. Zażąda ujawnienia materiałów
Prezydent Karol Nawrocki
Polityka
Mazur: Prokuratura musi sprawdzić, czy ktoś pomógł prezydentowi w podjęciu antypaństwowej decyzji
Sejm wybiera 4 września nowego sędziego TK
Polityka
Gorący dzień w Sejmie. Berek wybranym sędzią TK, weto prezydenta podtrzymane
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama