Kolejne aresztowania, szef Komitetu Olimpijskiego, zegarek wart 40 tysięcy euro, próba zainwestowania w Telewizję Republika, wizyta posła Michała Moskala na Ibizie. – Prawica mówi: to afera Tuska. Koalicja mówi: to afera prawicy – streszcza spór Michał Szułdrzyński i pyta, czyją wersję zaakceptuje przeciętny wyborca. Michał Kolanko jest sceptyczny co do znaczenia politycznego całej sprawy. Bo chociaż analizy Res Futury pokazują zasięgi liczone w miliardach – a i to jeszcze przed wystąpieniem premiera Tuska w Sejmie, to łatwo zauważyć, że słyszeć to nie to samo co zmienić decyzję wyborczą. – Czy ktoś się demobilizuje lub mobilizuje przez sprawę Zondacrypto?