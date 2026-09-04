Tanzańskie linie poinformowały na Facebooku, że decyzję o wstrzymaniu połączeń z Dar es Salaam do Moskwy podjęto po „rutynowej ocenie ryzyka dotyczącego środowiska na trasie lotów”.

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Air Tanzania powiadomiły swoich klientów, że pasażerowie, którzy nie polecieli do Rosji z powodu tymczasowego zawieszenia lotów, będą mogli bezpłatnie zmienić rezerwację na inny termin.

Linie dodały, że będą nadal monitorować sytuację na trasie lotów i „postępować odpowiednio do niej”.

Zełenski zapowiedział blokowanie rosyjskiej przestrzeni powietrznej

Zełenski zapowiedział we wtorek kampanię blokowania rosyjskiej przestrzeni powietrznej. „Dziś chcemy ostrzec każdą linię lotniczą korzystającą z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, każdego ubezpieczyciela oraz wszystkich, którzy nadal korzystają z kluczowych rosyjskich lotnisk: rosyjskie niebo staje się całkowicie niebezpieczne. Ukraina nie zagraża lotnictwu cywilnemu jako takiemu – żadnemu cywilnemu samolotowi. Po prostu na rosyjskim niebie będzie tyle dronów, że trzeba to brać pod uwagę. Choć rosyjskie władze nie informują o tym w należyty sposób, rosyjska przestrzeń powietrzna będzie de facto zamykana: wojna rozpętana przez Rosję zamyka jej niebo” – napisał w komunikatorze Telegram.

W nocy z czwartku na piątek doszło w Rosji do zakłócenia pracy lotnisk i odwoływania lotów na skutek ukraińskich ataków dronowych. Była to już trzecia noc utrudnień z rzędu na rosyjskich lotniskach.

Rosja odwołuje loty

Śledzący loty serwis Flightradar24 wykrył 2 września 21 przypadków odwołania rejsów i 235 opóźnień na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo oraz odwołanie 22 lotów i 94 opóźnienia na innym stołecznym lotnisku Wnukowo.

Odwołano też co najmniej 27 lotów międzynarodowych z i do Moskwy, obsługiwanych przez takich przewoźników jak Pegasus Airlines, Turkish Airlines czy flydubai.

3 września ograniczenia objęły już wszystkie cztery lotniska w Moskwie – również Domodiedowo i Żukowski – oraz lotniska w Soczi i Gelendżyku w kraju krasnodarskim, a także miasta obwodowe Penzę, Saratów, Jarosław i Niżny Nowogród. Na Szeremietiewie i Wnukowie zakłócenia dotyczyły ponad 120 lotów.

Według danych portalu Flightradar24 w czwartek cztery moskiewskie lotniska znalazły się wśród pięciu portów lotniczych z największymi zakłóceniami lotów na świecie.