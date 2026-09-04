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Wojna w Ukrainie. Czy Putin szykuje kolejną, ostateczną ofensywę

W obwodzie donieckim zbliża się nieuchronnie bitwa o jego ostatnie aglomeracja utrzymywane przez ukraińską armię. Ale pojawiają się informacje, że Kreml chce atakować też na północy Ukrainy.

Publikacja: 04.09.2026 04:31

Władimir Putin

Władimir Putin

Foto: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Andrzej Łomanowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są strategiczne cele Kremla w Donbasie i jakie kroki podejmuje, by uzupełnić rosnące straty w armii.
  • Czy Rosja może otworzyć nowy front na północy i jak wyglądają ukraińskie przygotowania do obrony tego kierunku.
  • Z jakimi problemami logistycznymi i kadrowymi boryka się rosyjska armia, spowalniające jej natarcie na głównym froncie.
  • Ukrywane sukcesy ukraińskiej armii oraz jej nowa taktyka, która skutecznie komplikuje plany rosyjskiego dowództwa.
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„Oni mnie powieszą” – miał powiedzieć Władimir Putin w kręgu swoich najbliższych o swoich perspektywach, jeśli jego armia nie zdobędzie obwodu donieckiego. Tak przynajmniej twierdzi tygodnik „The Economist”.

Dlatego szykuje kolejną mobilizację. A właściwie intensyfikację starej, ogłoszonej jesienią 2022 r. i nigdy formalnie nie zakończonej.

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