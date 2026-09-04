„Oni mnie powieszą” – miał powiedzieć Władimir Putin w kręgu swoich najbliższych o swoich perspektywach, jeśli jego armia nie zdobędzie obwodu donieckiego. Tak przynajmniej twierdzi tygodnik „The Economist”.

Dlatego szykuje kolejną mobilizację. A właściwie intensyfikację starej, ogłoszonej jesienią 2022 r. i nigdy formalnie nie zakończonej.