Niszczyciel ma pełnić misję odstraszania na Morzu Japońskim – podała oficjalna północnokoreańska agencja prasowa KCNA. W relacji z niedzielnego wydarzenia w Wonsan stwierdziła, że zadaniem jednostki w razie wybuchu konfliktu będzie zadawanie wrogom „dziesiątkującego uderzenia odwetowego”.

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W przemówieniu Kim Dzong Un oświadczył, że urzeczywistnienie „nuklearyzacji marynarki wojennej” umożliwi i zróżnicuje użycie sił odstraszania. – Jeśli wrogowie spróbują użyć przeciwko nam siły zbrojnej, wydam wam rozkaz użycia absolutnej siły, która będzie dla wroga najbardziej zabójcza – deklarował, zwracając się do załogi.

Korea Północna będzie mieć podwodne okręty atomowe? Kim Dzong Un zapowiada rozbudowę floty

Kim zapowiedział również kontynuację rozbudowy floty. – Realizujemy ważny plan wzmocnienia sił morskich. Udowodnię to światu ponownie za osiem miesięcy – mówił, nie ujawniając szczegółów.

Południowokoreańska agencja Yonhap zwraca uwagę, że zapowiedź ta może dotyczyć prac nad okrętami podwodnymi o napędzie atomowym. Na początku roku reżim Kima ujawnił plany budowy w ciągu najbliższych pięciu lat dwóch dużych okrętów wojennych o wyporności ponad 5 tys. ton, w tym jednostek o wyporności 10 tys. ton.

Kang Kon, nowy niszczyciel rakietowy Korei Północnej Foto: KCNA via REUTERS

Mający 5 tys. ton wyporności Kang Kon to siostrzany okręt niszczyciela Choe Hyon, wcielonego do służby trzy miesiące wcześniej na Morzu Żółtym. Proces budowy Kang Kon napotkał trudności – w maju 2025 r. okręt wywrócił się podczas próby wodowania, lecz został naprawiony. W lipcu wystrzelono z jego pokładu strategiczne pociski manewrujące.

Uroczystość w Wonsan odbyła się w przededniu 78. rocznicy powstania Korei Północnej i zbiegła się w czasie z rozpoczęciem przez siły USA, Korei Południowej i Japonii manewrów Freedom Edge, które Pjongjang rutynowo krytykuje jako ćwiczenia wojenne.

Do portu Wonsan przyjechał Kim Dzong Un Foto: KCNA via REUTERS

Uroczystość oddania do służby niszczyciela Kang Kon odbyła się 6 września w porcie Wonsan Foto: KCNA via REUTERS

Północnokoreańskie media państwowe wyeksponowały podczas niedzielnej uroczystości obecność nastoletniej córki Kima, Dzu Ae, którą wywiad w Seulu uważa za jego prawdopodobną następczynię.