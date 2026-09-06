Przytłaczające zwycięstwo AfD. To coś więcej niż ostrzeżenie dla niemieckich elit

Korespondencja z Magdeburga

AfD blisko przejęcia po raz pierwszy władzy - nawet to jest przerażające dla elit podsumowanie wyborów. Inne partie, rządzące od lat w różnych konstelacjach na poziomie federalnym i w landach, otaczają AfD zaporą ogniową (Brandmauer). Uważają AfD za zagrożenie dla demokracji i wolności, za ugrupowanie posługujące się etnicznymi kryteriami niemieckości, a to budzi najgorsze skojarzenia historyczne. Niektóre widzą w niej ugrupowanie faszystowskie czy kryptonazistowskie.