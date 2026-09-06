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Przytłaczające zwycięstwo AfD. To coś więcej niż ostrzeżenie dla niemieckich elit

To jeszcze prognozy, a nie oficjalne wyniki. Pokazują, że skrajnie prawicowa AfD zdobyła w niedzielnych wyborach w Saksonii-Anhalt nawet więcej, niż dawały jej najżyczliwsze sondaże - 44 proc. do 44,5 proc. głosów. Może to jednak nie wystarczyć do utworzenia pierwszego rządu AfD, ale do wstrząśnięcia sceną polityczną w Niemczech - wystarcza.

Publikacja: 06.09.2026 19:40

Przytłaczające zwycięstwo AfD. To coś więcej niż ostrzeżenie dla niemieckich elit

Foto: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Jerzy Haszczyński

Korespondencja z Magdeburga

AfD blisko przejęcia po raz pierwszy władzy - nawet to jest przerażające dla elit podsumowanie wyborów. Inne partie, rządzące od lat w różnych konstelacjach na poziomie federalnym i w landach, otaczają AfD zaporą ogniową (Brandmauer). Uważają AfD za zagrożenie dla demokracji i wolności, za ugrupowanie posługujące się etnicznymi kryteriami niemieckości, a to budzi najgorsze skojarzenia historyczne. Niektóre widzą w niej ugrupowanie faszystowskie czy kryptonazistowskie.

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