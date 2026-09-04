- W kontekście zbliżających się wyborów istnieje oczekiwanie, że może się to nasilić - stwierdził rzecznik niemieckiego MSW podczas konferencji prasowej. Jak dodał liczba ataków, którym udało się zapobiec, oraz tych nieudanych jest „oznaką tego, jak działają (niemieckie instytucje) bezpieczeństwa, i że one działają”.

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Niemiecka sieć elektroenergetyczna na celowniku sabotażystów

W Niemczech w ostatnich dniach doszło do serii prób ataków w pobliżu obiektów infrastruktury energetycznej. 4 września policja znalazła urządzenia wyrzutowe koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen na zachodzie Niemiec, podobne do tych, jakich użyto w akcie sabotażu w pobliskim Bergheim. Tam nieznani sprawcy wywołali zwarcie na liniach wysokiego napięcia, wstrzymując funkcjonowanie kilku bloków elektrowni.

Od nocy z 3 na 4 września policja przeszukuje także teren przy stacji elektroenergetycznej w Ganderkesee w Dolnej Saksonii, na północnym zachodzie Niemiec, i ogrodziła obiekt ze względu na „podejrzane okoliczności”.

Z kolei 31 sierpnia niemieckie służby znalazły improwizowane urządzenie wybuchowe przy stacji transformatorowej w gminie Turnow-Preilack w Brandenburgii, nieopodal elektrowni węglowej Jaenschwalde na wschodzie Niemiec. Jak ocenił minister spraw wewnętrznych landu Jan Redmann, podłożenie ładunków było aktem sabotażu.

Policja otrzymała list, w którym autor przyznaje się do czynów w Dormagen i Bergheim. Podanym w liście motywem jest walka z paliwami kopalnymi.

Niemcy oskarżają Rosję o próbę zamachu na lotnisku w Lipsku

Rząd Niemiec przypisał w tym tygodniu odpowiedzialność Rosji za sierpniowy incydent z dronem z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku. Według niemieckiej prasy podejrzanymi o próbę ataku na ukraiński samolot transportowy są mężczyzna z łotewskim paszportem, urodzony w Rosji, a także Rosjanin pochodzący z Białorusi. Władze w Moskwie zaprzeczają tym zarzutom.

W niedzielę odbędą się wybory do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt na wschodzie Niemiec, gdzie skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec (AfD) ma szansę na wyraźne zwycięstwo. Obecnie prognozy dają temu ugrupowaniu około 42 proc. poparcia. AfD jest ugodowo nastawiona do Rosji i opowiada się m.in. za zniesieniem sankcji gospodarczych wobec tego kraju oraz ponownym uruchomieniem gazociągów Nord Stream.