Opublikowany w czwartek sondaż Instytutu Publicus wykazał, że w okresie od lipca do końca sierpnia poparcie dla rządzącej na Węgrzech partii Tisza spadło o trzy punkty procentowe, a odsetek osób uważających Petera Magyara za odpowiedniego do pełnienia funkcji premiera spadł z 62 do 57 proc.

Reklama Reklama

W omawianym okresie poparcie dla Fideszu, partii byłego premiera Viktora Orbána i największego obecnie ugrupowania opozycyjnego, wzrosło o jeden punkt procentowy. Wśród ogółu społeczeństwa rządząca Tisza cieszy się poparciem na poziomie 48 proc., Fidesz - 19, a Mi Hazank - 5 proc.

Peter Magyar traci zaufanie wyborców

W sondażu zbadano również stosunek wyborców do Magyara i Orbána. Ponad 90 proc. wyborców ich partii postrzega liderów jako odpowiednich kandydatów do pełnienia funkcji szefa rządu. Wśród dorosłych mieszkańców kraju 57 proc. respondentów uznało Magyara za odpowiedniego kandydata na premiera, a 34 procent - za raczej nieodpowiedniego. W lipcu 2026 roku stosunek ten wynosił 62 do 30 proc.

Viktor Orbán poprawia wynik w badaniu

Orbana za odpowiedniego kandydata do kierowania krajem uważa 33 proc. badanych, a za raczej nieodpowiedniego - 61 procent. W lipcu proporcje te wynosiły odpowiednio 29 i 65 proc.

Sondaż został przeprowadzony na zlecenie dziennika „Nepszava” w dniach 18–25 sierpnia metodą wywiadów telefonicznych z udziałem 1006 osób.