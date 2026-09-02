Pod koniec sierpnia Google zmienił wyświetlaną w swoich aplikacjach w USA nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka, zgodnie z dekretem Donalda Trumpa. Firma zaznaczyła, że stosuje się do nazw urzędowych w poszczególnych krajach. Teraz – jak poinformował w mediach społecznościowych prezydent USA – zrobiła to także firma Apple.

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Trump ogłasza sukces w mediach społecznościowych. „To zatwierdzone”

„Apple Maps właśnie ogłosiło, że zmieniło nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka” – poinformował Donald Trump we wpisie opublikowanym w należącym do niego serwisie społecznościowym Truth Social.

Jak podkreślił prezydent USA, „tym samym ta bardzo ważna zmiana nazwy – zarówno w Google Maps, jak i Apple Maps – została sfinalizowana, zatwierdzona i stała się obowiązująca”. „Dziękuję za uwagę poświęconą tej sprawie!” – dodał.

Czytaj więcej Polityka Google zmienił nazwę jeziora Ontario. Teraz Trump naciska na Apple Prezydent Donald Trump zwrócił się bezpośrednio do Apple z prośbą o zmianę nazwy jeziora Ontario na „Lake America” w aplikacji Apple Maps – poinfor...

Google ustąpiło jako pierwsze. Jezioro Ontario zniknęło z Map Apple

Wcześniej informowaliśmy, że w amerykańskiej wersji aplikacji Google'a nazwa granicznego jeziora między prowincją Ontario a stanem Nowy Jork widnieje jako Lake America.

W oświadczeniu firma wytłumaczyła, że zwykle uaktualnia aplikację, by „odzwierciedlała ona zmiany w oficjalnych źródłach państwowych”. Oznacza to, że dla użytkowników w USA jezioro Ontario stało się Ameryką. Dla tych łączących się spoza Stanów Zjednoczonych nowa amerykańska nazwa zbiornika ujęta jest w nawiasie. Podobnie postąpiono po również dokonanej przez Trumpa zmianie nazwy Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską.

„To oficjalne! JEZIORO AMERYKA na Mapach Google!” – ucieszył się wówczas na platformie X dyrektor komunikacji Białego Domu Steven Cheung.

Inna firma, MapQuest, zapowiedziała, że nie zmieni nazwy, a jako żart pozwoliła użytkownikom samym nazwać jezioro. Z kolei Departament Stanu wcześniej poinformował, że „naprawił błąd” w nazwie jeziora na swoich stronach internetowych.

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Odwet w sporze handlowym. Historia nazwy sięga XVII wieku

Prezydent USA Donald Trump podpisał niedawno rozporządzenie o zmianie nazwy jednego z pięciu Wielkich Jezior w ramach trwającego sporu handlowego z Kanadą.

Jezioro Ontario zostało tak nazwane w XVII w. i według głównych teorii swoją nazwę wywodzi ze słowa języka Indian Huron oznaczającego „wielkie jezioro”. Dopiero około 200 lat później tym samym słowem nazwano kanadyjską prowincję Ontario. Nazwę Ontario nosi przy tym kilka miejscowości w Stanach Zjednoczonych.