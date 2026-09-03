Prezydent USA Donald Trump oskarżył media o zdradę za doniesienia o kurczących się zapasach rakiet w związku z wojną z Iranem. Zapewnił jednocześnie, że USA mają „praktycznie nieograniczoną” liczbę amunicji średniej i wysokiej klasy.

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Trump oskarża media o zdradę. Chodzi o zapasy amunicji

„Do zdradliwych szumowin, które odmawiają rzetelnego raportowania o naszej Operacji Wojskowej w Iranie: mamy praktycznie nieograniczone ilości amunicji średniej do wysokiej klasy, dużo więcej, niż kiedykolwiek moglibyśmy do tego potrzebować do tego, ani do jakiejkolwiek innej wojny (co jest bardzo mało prawdopodobne!)” - napisał Trump we wpisie na swojej platformie Truth Social. „Ponadto produkujemy amunicję na niespotykaną dotąd skalę. Gromadzimy zapasy i przygotowujemy się na każdą ewentualność. Zabieramy ją dla siebie, dla Stanów Zjednoczonych, zamiast sprzedawać ją innym, ale sprzedaż do sojuszników wkrótce się rozpocznie” - dodał.

Trump: Biden przekazał Ukrainie więcej amunicji

Trump stwierdził przy tym, że administracja Joe Bidena oddała więcej amunicji Ukrainie za darmo, niż siły USA zużyły w wojnie z Iranem. W innym czwartkowym wpisie na ten sam temat Trump powtórzył, że media twierdzące, że siłom USA brakuje amunicji dopuszczają się zdrady.

Doniesienia o niedoborach rakiet Patriot

Doniesienia o niedoborach rakiet - zwłaszcza rakiet przechwytujących systemu Patriot - pojawiają się od dawna. W ubiegłym tygodniu AP i „Wall Street Journal” pisały - powołując się na urzędników Pentagonu - że poziom ich zapasów spadł poniżej poziomu krytycznego i zagraża zdolności USA do przeciwstawiania się innym przeciwnikom. Pentagon zaprzeczał tym doniesieniom.