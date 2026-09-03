Prok. Anna Adamiak poinformowała, że zatrzymana w środę Anna P. usłyszała zarzut popełnienia trzech przestępstw – udziału w zorganizowanej grupie przestępczej „mającej na celu przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka”, wyrządzenia szkody w majątku operatora Zondacrypto firmy BB Trade Estonia – chodzi o przyjęcie nieruchomości w Katowicach wartej 700 tys. zł. Trzeci zarzut dotyczy „utrudniania postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka”.

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Zarzuty ws. Zondacrypto. Prokuratura zartrzymała kolejne trzy osoby

Jaromira W. również usłyszała zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej – przekazała prok. Adamiak. Dodała, że kolejny zarzut dotyczy działania na szkodę operatora Zondacrypto poprzez przejęcie około 8 mln zł. – Podejrzana uzyskała też potwierdzenie spłaty pożyczki na kwotę 2,9 mln euro, której nie spłaciła, a także przejęła nieruchomość położoną w Katowicach – wyjaśniła prok. Adamiak. Prokurator ponadto przedstawił kobiecie zarzut prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa.

Rafał Z. usłyszał jeden zarzut – przywłaszczenia powierzonego mienia należącego do operatora Zondacrypto w kwocie 1,7 mln zł.

Prok. Adamiak przekazała, że podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów, ale złożyli wyjaśnienia.

Dodała, że za zarzucane podejrzanym czyny grozi nawet 8-10 lat więzienia.

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

Na początku sierpnia śledztwo w sprawie Zondacrypto zostało połączone z postępowaniem w śląskim wydziale PK związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka – założyciela poprzedniczki Zondacrypto, giełdy kryptowalut BitBay. Suszek zniknął w marcu 2022 r. Połączone śledztwo prowadzi obecnie śląski wydział PK.