Roman Ż. został zatrzymany przez policję w sobotę po południu w związku ze śledztwem dot. Zondacrypto; służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą.

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Roman Ż. - były wspólnik Sylwestra Suszka

Roman Ż. to były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zondacrypto. Suszek zaginął 10 marca 2022 roku w Czeladzi.

Rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak przekazała w sobotnim komunikacie, że do zatrzymania Romana Ż. doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki. Jak poinformowała, na polecenie prokuratora funkcjonariusze przeszukali miejsce zatrzymania Romana Ż. oraz miejsce jego zameldowania. Dodała, że zabezpieczono wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności Zondacrypto.

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„Roman Ż. zostanie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PZ w Katowicach w celu przeprowadzenia czynności z jego udziałem, w tym ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchania w charakterze podejrzanego. Kolejne informacje będą przekazywane po zakończeniu czynności z udziałem Romana Ż.” - przekazała w sobotę Adamiak.

W niedzielę prok. Adamiak potwierdziła PAP, że doprowadzony w niedzielę rano do katowickiego wydziału PK mężczyzna do Roman Ż. Podkreśliła, że informacja ws. czynności przeprowadzonych z zatrzymanym mężczyzną zostanie przekazana publicznie, prawdopodobnie w formie komunikatu prokuratury.

Śledztwo ws. Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu śledztwo ws. Zondacrypto połączono ze śledztwem ws. zaginięcia Sylwestra Suszka, które prowadzi delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach.