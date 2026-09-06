Sprawa Waldemara Bonkowskiego, byłego senatora Prawa i Sprawiedliwości, dotyczy zdarzenia z marca 2021 r. Na upublicznionym filmie widać jak do samochodu zarejestrowanego na senatora przywiązany jest pies. Zwierzę początkowo biegło za autem, ale nie wytrzymało tempa i było ciągnięte po asfalcie. Policjanci przeszukali posesję Bonkowskiego, gdzie znaleźli ciało psa. Sekcja zwłok potwierdziła, że było to zwierzę, które senator ciągnął za samochodem.

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Skazany senator był poszukiwany listem gończym

Bonkowski od początku nie przyznawał się do winy. Pod koniec kwietnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie skazał go na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata za znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. W grudniu 2022 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku ten wyrok uchylił i skierował sprawę do ponownego rozpoznania sądowi w Kościerzynie.

W kwietniu 2024 r. były senator usłyszał kolejny wyrok – trzy miesiące kary bezwzględnego więzienia i rok prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Nie stawił się jednak do odbycia kary więzienia. Przez trzy miesiące był poszukiwany przez policję – wydano za nim list gończy.

Trzy miesiące później został zatrzymany. W więzieniu spędził połowę zasądzonego czasu. Resztę kary odbył w domu w ramach dozoru elektronicznego. Po wyjściu na wolność miał wykonywać prace społeczne, wnioskował jednak o zmianę na karę finansową, na co nie zgodził się jednak sąd.

Opinie biegłych: Bonkowski trwale niezdolny do pracy fizycznej

13 kwietnia 2026 r. Sąd w Kościerzynie umorzył postępowanie wykonawcze wobec polityka. Podstawą była opinia sądowo-lekarska dotycząca aktualnego stanu zdrowia skazanego.

- Biegli stwierdzili, że skazany cierpi na szereg chorób, które sprawiają, iż jest on trwale niezdolny do podjęcia pracy i brak jest rokowań, aby stan ten mógł ulec poprawie – wyjaśniał sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Zażalenie na postanowienie o umorzeniu złożył jednak prokurator. Nie zgadzał się z ustaleniem, że skazany jest osobą trwale niezdolną do wykonywania kary ograniczenia wolności w postaci prac społecznych.

Teraz sąd wyższej instancji je oddalił. – Z opinii sądowo-lekarskiej, uzyskanej przez sąd, wynikało, że stan zdrowia skazanego uniemożliwia mu nie tylko wykonywanie jakikolwiek pracy fizycznej, ale i w znacznym stopniu utrudnia wykonywanie zwykłych codziennych czynności życiowych. Przeszkoda ta ma charakter trwały i nie rokuje ustąpieniem. W tej sytuacji sąd okręgowy uznał decyzję sądu rejonowego o umorzeniu postępowania wykonawczego za zasadną – wyjaśnił rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku sędzia Mariusz Kaźmierczak.

Postanowienie sądu jest niezaskarżalne, co zamyka sprawę.