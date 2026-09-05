„Dzisiaj w godzinach popołudniowych na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i policja śląska do śledztwa dotyczącego działalności ZondaCrypto zatrzymali na terenie woj. śląskiego Romana Ż.” – przekazano w komunikacie na X.

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Roman Ż. Zatrzymany w związku ze śledztwem ZondaCrypto

„W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli wartościowe zegarki oraz dokumentację związaną z ZondaCrypto. Po zakończeniu czynności związanych z zatrzymaniem, mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury” – dodano.

– Do zatrzymania w sobotę Romana Ż. doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki – przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak. Dodała, że zabezpieczono dokumentację dot. ZondaCrypto

Prokuratura: Do zatrzymania Romana Ż. doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki

Na polecenie prokuratora – jak poinformowała w komunikacie prok. Adamiak – funkcjonariusze przeszukali miejsce zatrzymania Romana Ż. oraz miejsce jego zameldowania. Dodała, że zabezpieczono wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności ZondaCrypto

Poinformowano, że do zatrzymania Romana Ż. doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki.

„Roman Ż. zostanie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PK w Katowicach w celu przeprowadzenia czynności z jego udziałem, w tym ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchania w charakterze podejrzanego. Kolejne informacje będą przekazywane po zakończeniu czynności z udziałem Romana Ż.” – napisała.