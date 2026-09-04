2 września przy niezbyt odległej od centrum Kijowa ul. Szumskiego doszło do strzelaniny. W sieciach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać grupę uzbrojonych funkcjonariuszy (wyglądających na antyterrorystów) przepychających się z inną grupą ubranych na czarno mężczyzn. Nagle padają strzały, następnie kolejne. Chwilę później mężczyźni ubrani na czarno leżą na ziemi pod lufami wymierzonych w nich karabinów. Wszystko się dzieje pośrodku osiedla mieszkalnego. Na nagraniu nie widać przechodniów - mieszkańcy Kijowa wolą unikać podobnych sytuacji. Zwłaszcza w piątym roku wielkiej wojny.