Nie milkną echa strzelaniny służb w Kijowie. Ekspert dla „Rz”: Cios w reputację Zełenskiego
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy niemalże w centrum Kijowa starła się z wywiadem wojskowym. – To rodzi obawy dotyczące niestabilności sytuacji wewnętrznej w naszym kraju – komentuje „Rz” znany ukraiński politolog.
2 września przy niezbyt odległej od centrum Kijowa ul. Szumskiego doszło do strzelaniny. W sieciach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać grupę uzbrojonych funkcjonariuszy (wyglądających na antyterrorystów) przepychających się z inną grupą ubranych na czarno mężczyzn. Nagle padają strzały, następnie kolejne. Chwilę później mężczyźni ubrani na czarno leżą na ziemi pod lufami wymierzonych w nich karabinów. Wszystko się dzieje pośrodku osiedla mieszkalnego. Na nagraniu nie widać przechodniów - mieszkańcy Kijowa wolą unikać podobnych sytuacji. Zwłaszcza w piątym roku wielkiej wojny.
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