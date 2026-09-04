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Nie milkną echa strzelaniny służb w Kijowie. Ekspert dla „Rz”: Cios w reputację Zełenskiego

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy niemalże w centrum Kijowa starła się z wywiadem wojskowym. – To rodzi obawy dotyczące niestabilności sytuacji wewnętrznej w naszym kraju – komentuje „Rz” znany ukraiński politolog.

Publikacja: 04.09.2026 17:24

Ukraiński politolog uważa, że niedawna strzelanina między służbami w Kijowie to cios w reputacje pre

Ukraiński politolog uważa, że niedawna strzelanina między służbami w Kijowie to cios w reputacje prezydenta Zełenskiego

Foto: PAP

Rusłan Szoszyn

2 września przy niezbyt odległej od centrum Kijowa ul. Szumskiego doszło do strzelaniny. W sieciach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać grupę uzbrojonych funkcjonariuszy (wyglądających na antyterrorystów) przepychających się z inną grupą ubranych na czarno mężczyzn. Nagle padają strzały, następnie kolejne. Chwilę później mężczyźni ubrani na czarno leżą na ziemi pod lufami wymierzonych w nich karabinów. Wszystko się dzieje pośrodku osiedla mieszkalnego. Na nagraniu nie widać przechodniów - mieszkańcy Kijowa wolą unikać podobnych sytuacji. Zwłaszcza w piątym roku wielkiej wojny.

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