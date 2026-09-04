Według ogłoszonego w piątek projektu noweli ustawy – Ordynacja podatkowa, interpretacje prawa podatkowego dotyczące podatków i opłat lokalnych nie będą już wydawane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ani starostów czy marszałków województw. Uprawnienia te przejmie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Ministerstwo Finansów uzasadnia taką zmianę chęcią zapobieżenia rozbieżnościom interpretacyjnym w podobnych sprawach. MF przyznaje, że dzisiejsze rozproszenie uprawnień utrudnia działalność np. przedsiębiorcom, którzy są właścicielami nieruchomości w kilku gminach. Takie sytuacje zdarzają się m.in. w przypadkach sieci energetycznych czy gazociągów. Oznacza to bowiem nie tylko konieczność osobnego wnioskowania do wielu gmin, ale też ograniczoną ochronę wynikającą z danej interpretacji. Działa ona bowiem tylko w odniesieniu do konkretnej gminy.

14 dni na ustosunkowanie do opinii

Projekt pozostawia jednak samorządom nieco wpływu na treść takich interpretacji. Dyrektor KIS będzie bowiem musiał zwrócić się do konkretnej gminy o opinię, jeśli wniosek podatnika będzie dotyczył spraw podatkowych pozostających we właściwości tej gminy. Jeśli gmina nie wypowie się w ciągu 14 dni od udostępnienia przez KIS projektu opinii – będzie to uważane za jej milczącą zgodę.

Czytaj więcej

Więcej władzy dla dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. To cena spójności interpretacji
Administracja rządowa
Więcej władzy dla dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. To cena spójności interpretacji

Jeśli natomiast gmina wypowie się w sprawie danej interpretacji, ale jej stanowisko nie zostanie uwzględnione – będzie mogła zaskarżyć ją do sądu administracyjnego. Podobne uprawnienie będzie jej przysługiwało, gdy wydana wcześniej interpretacja zostanie zmieniona w sposób ją niezadowalający. W przypadku złożenia takiej skargi interpretacja straci moc ochronną dla podatnika, chyba że później sąd oddali tę skargę, odrzuci ją lub umorzy postępowanie w tej sprawie.

Zasady wydawania interpretacji na starych zasadach 

W projektowanych przepisach przejściowych przyjęto regułę, że wszczęte i niezakończone postępowania w sprawach wydawania interpretacji indywidualnych przez gminy będą się toczyły na podstawie dotychczasowych przepisów. Jednak jeśli dyrektor KIS wyda nową interpretację dotyczącą takiego samego stanu faktycznego i prawnego, co istniejąca już interpretacja, a adresatem jest ten sam wnioskodawca – stara interpretacja wygaśnie.

Projekt dotyczy też sytuacji, w której interpretacja prawa podatkowego zostaje wydana „milcząco”. Istniejący już przepis art. 14o ordynacji przewiduje, że jeśli KIS nie wyda interpretacji w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku, to stanowisko wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe. O takich przypadkach KIS ma informować właściwe gminy. Jeśli zaś gmina ma inne zdanie, to będzie mogła wnioskować do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o zmianę takiej interpretacji.

Czytaj więcej

Podatkowe interpretacje będą ważne tylko przez pięć lat. MF szykuje zmiany
Podatki
Podatkowe interpretacje będą ważne tylko przez pięć lat. MF szykuje zmiany

MF przyznaje, że zmiany te będą logiczną kontynuacją innej centralizacji w sprawach gminnych podatków. Otóż od 24 września interpretacje w sprawach podatków i opłat lokalnych mają być publikowane w bazie Eureka, gdzie już dziś ukazują się interpretacje dotyczące innych podatków.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne