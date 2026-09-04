Według ogłoszonego w piątek projektu noweli ustawy – Ordynacja podatkowa, interpretacje prawa podatkowego dotyczące podatków i opłat lokalnych nie będą już wydawane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ani starostów czy marszałków województw. Uprawnienia te przejmie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

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Ministerstwo Finansów uzasadnia taką zmianę chęcią zapobieżenia rozbieżnościom interpretacyjnym w podobnych sprawach. MF przyznaje, że dzisiejsze rozproszenie uprawnień utrudnia działalność np. przedsiębiorcom, którzy są właścicielami nieruchomości w kilku gminach. Takie sytuacje zdarzają się m.in. w przypadkach sieci energetycznych czy gazociągów. Oznacza to bowiem nie tylko konieczność osobnego wnioskowania do wielu gmin, ale też ograniczoną ochronę wynikającą z danej interpretacji. Działa ona bowiem tylko w odniesieniu do konkretnej gminy.

14 dni na ustosunkowanie do opinii

Projekt pozostawia jednak samorządom nieco wpływu na treść takich interpretacji. Dyrektor KIS będzie bowiem musiał zwrócić się do konkretnej gminy o opinię, jeśli wniosek podatnika będzie dotyczył spraw podatkowych pozostających we właściwości tej gminy. Jeśli gmina nie wypowie się w ciągu 14 dni od udostępnienia przez KIS projektu opinii – będzie to uważane za jej milczącą zgodę.

Jeśli natomiast gmina wypowie się w sprawie danej interpretacji, ale jej stanowisko nie zostanie uwzględnione – będzie mogła zaskarżyć ją do sądu administracyjnego. Podobne uprawnienie będzie jej przysługiwało, gdy wydana wcześniej interpretacja zostanie zmieniona w sposób ją niezadowalający. W przypadku złożenia takiej skargi interpretacja straci moc ochronną dla podatnika, chyba że później sąd oddali tę skargę, odrzuci ją lub umorzy postępowanie w tej sprawie.

Zasady wydawania interpretacji na starych zasadach

W projektowanych przepisach przejściowych przyjęto regułę, że wszczęte i niezakończone postępowania w sprawach wydawania interpretacji indywidualnych przez gminy będą się toczyły na podstawie dotychczasowych przepisów. Jednak jeśli dyrektor KIS wyda nową interpretację dotyczącą takiego samego stanu faktycznego i prawnego, co istniejąca już interpretacja, a adresatem jest ten sam wnioskodawca – stara interpretacja wygaśnie.

Projekt dotyczy też sytuacji, w której interpretacja prawa podatkowego zostaje wydana „milcząco”. Istniejący już przepis art. 14o ordynacji przewiduje, że jeśli KIS nie wyda interpretacji w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku, to stanowisko wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe. O takich przypadkach KIS ma informować właściwe gminy. Jeśli zaś gmina ma inne zdanie, to będzie mogła wnioskować do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o zmianę takiej interpretacji.

MF przyznaje, że zmiany te będą logiczną kontynuacją innej centralizacji w sprawach gminnych podatków. Otóż od 24 września interpretacje w sprawach podatków i opłat lokalnych mają być publikowane w bazie Eureka, gdzie już dziś ukazują się interpretacje dotyczące innych podatków.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne