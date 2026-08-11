Mniej władzy w terenie, więcej w centrali. Taki jest sens zapowiadanej przez rząd zmiany w ordynacji podatkowej, dotyczącej wydawania interpretacji o lokalnych daninach. Zamiast 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast będzie je wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). I choć ta „centrala” mieści się w Bielsku-Białej, a nie w Warszawie, będzie to jednak radykalna zmiana kompetencyjna. Ministerstwo Finansów uzasadnia tę zmianę m.in. chęcią zapewnienia większej spójności wydawanych interpretacji. Według MF, ostatnio ukazuje się około 200 takich interpretacji rocznie.
– Decentralizacja władzy jest ogólnie dobrym zjawiskiem, ale akurat w przypadku interpretowania przepisów o podatkach lokalnych przynosi często sporo zamieszania – uważa prof. Wojciech Morawski, kierownik katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zdaniem dziś interpretacje w zakresie podatków lokalnych to instytucja rachityczna, bo niespójności jest sporo.
Nie jest tajemnicą, że rozbieżności np. co do ulg w podatku od nieruchomości brały się z różnego stopnia profesjonalizmu kadr gminnych co do spraw podatkowych. Większe i bogatsze miasta stać bowiem na rozbudowany zespół urzędników, a nawet na zewnętrznych doradców wyspecjalizowanych w tych sprawach. – W uboższych gminach sprawami podatku od nieruchomości często zajmują się urzędnicy mający wiele zadań oprócz interpretowania prawa podatkowego. Dlatego te właśnie gminy pewnie przyjmą nowe przepisy z zadowoleniem, uwolnione od części obowiązków – przewiduje Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy i wspólnik w Thedy&Partners.
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Jednak nie wszystkie gminy mogą być zadowolone z odebrania im uprawnień interpretacyjnych. Rafał Kran, doradca podatkowy i partner w MDDP, uważa że skoro samorządy mają kompetencje w sprawach nakładania podatków i opłat lokalnych, to chcą także mieć moc decyzyjną w sprawie interpretacji przepisów o tych daninach. – Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, to interpretacje te dotyczą konkretnych gruntów i obiektów znajdujących się na ich terenie. To ułatwia ustalenie wszystkich danych mających wpływ na sposób i wysokość opodatkowania, a przecież to tych spraw dotyczą interpretacje – przypomina ekspert.
Zakładając jednak, że rządowe plany nie zostaną zablokowane przez samorządowe lobby na etapie prac sejmowych czy na biurku prezydenta, nowe przepisy przyniosą centralizację. Eksperci zgadzają się z argumentem MF, że może to zmniejszyć rozbieżności w podejściu do podatku od nieruchomości czy innych lokalnych danin. – Zresztą dotychczas ukazało się mało interpretacji ogólnych ministra finansów, które ujednolicałyby podejście organów gmin w tych sprawach – zauważa Rafał Kran. Natomiast Michał Nielepkowicz zwraca uwagę na inną korzyść dla podatników. – Ci wnioskujący o interpretacje w sprawie kilku nieruchomości położonych w różnych gminach też odczują ulgę, bo nie będą musieli wszczynać kilku procedur przed różnymi organami – przewiduje Nielepkowicz.
Dotychczasowe rozbieżności interpretacyjne powodowały też kłopoty z pomocą publiczną. – Przecież jeśli jakiś samorząd będzie radykalnie bardziej liberalny niż inne, np. w rozstrzyganiu o zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości, to dojdzie do nierównego traktowania podatników, a to nieraz może rodzić ryzyko wystąpienia pomocy publicznej – komentuje prof. Wojciech Morawski.
Spór o pomoc publiczną będącą ulgą w podatku od nieruchomości sięgnął nawet Trybunału Sprawiedliwości UE. Była to sprawa spółki Eurokol, zakończona wyrokiem z 29 kwietnia 2025 r. (sygn. C‑453/23). TSUE uznał wtedy, że zwolnienie dla nieruchomości kolejowych nie jest pomocą publiczną.
W nowym reżimie KIS będzie wprawdzie wydawała interpretacje, ale po uprzednim skonsultowaniu ich merytorycznej treści z konkretnymi gminami. W rządowej zapowiedzi nie podano szczegółów, ale można się spodziewać, że chodzi o te gminy, w których dany podatnik ma siedzibę albo nieruchomość. Będą one mogły – podobnie jak podatnik – zaskarżać wydane interpretacje do sądów administracyjnych. W takim przypadku wydana interpretacja nie będzie chroniła podatnika aż do prawomocnego wyroku.
– Ciekawe, jak będzie wyglądało wydawanie interpretacji, gdy podatnik zapyta o nieruchomości w kilku czy kilkudziesięciu gminach, a gminy te wypowiedzą się w skrajnie różny sposób – zastanawia się Michał Nielepkowicz. Według niego KIS będzie musiał wydać jakąś interpretację, ale niezadowolone gminy będą mogły ją zaskarżyć do sądu.
Ta sama kwestia nurtuje prof. Wojciecha Morawskiego. – Jeżeli np. interpretacja dla podatnika w sprawie kilkudziesięciu nieruchomości w różnych gminach zostanie przez część z tych gmin zaskarżona do sądu administracyjnego, to czy pozostałe gminy też będą stronami w takim postępowaniu? – pyta Morawski. I podobnie jak pozostali eksperci sugeruje: to jedna z wielu trudnych kwestii, które trzeba jasno uregulować w procesie legislacyjnym.
Rząd ma przyjąć projekt noweli do ordynacji podatkowej w IV kwartale tego roku. W założeniach legislacyjnych wskazano lipiec 2027 r. jako przewidywaną datę jej wejścia w życie.
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