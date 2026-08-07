W piątek w wykazie prac legislacyjnych rządu ukazała się zapowiedź zmiany ordynacji podatkowej, dotycząca interpretacji prawa podatkowego. Ma ona dotyczyć konkretnie interpretacji w sprawach podatków i opłat lokalnych. Zapowiedziano zasadniczą zmianę kompetencyjną: takie interpretacje ma wydawać dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Dziś wydawaniem tych dokumentów zajmują się wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, czyli ok. 2,5 tys. organów.

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Interpretację wyda KIS, ale najpierw zapyta gminę

W zapowiedzi zaznaczono, że wprawdzie nastąpi taka centralizacja, ale właściwy organ gminy będzie mógł się wypowiedzieć w sprawie danej interpretacji, a KIS będzie miała obowiązek udostępnić mu jej projekt. Jeśli gmina nie wypowie się w ciągu 14 dni od udostępnienia projektu – będzie to uważane za milczącą zgodę samorządu.

W zapowiedzi nie sprecyzowano, jak będzie wyglądało porozumiewanie się w tej sprawie między KIS a gminami. Logiczna wydawałaby się procedura, w której podatnik pyta o interpretację dotyczącą podatku od konkretnej nieruchomości, a właściwym organem do konsultacji byłby wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na którego terenie taka nieruchomość jest położona.

Ministerstwo Finansów zapewnia, że uprawnienia gmin nie skończą się na opiniowaniu projektów interpretacji. Będą one mogły, w pewnych przypadkach, zaskarżyć wydaną interpretację do sądu administracyjnego. W takich sytuacjach przestanie działać ochrona, z jakiej korzysta podatnik, który uzyskał taką interpretację. Zacznie ona ponownie działać dopiero w sytuacji prawomocnego nieuwzględnienia lub odrzucenia skargi gminy przez sąd administracyjny.

Nowe kompetencje KIS miałyby obowiązywać od 1 lipca 2027 r. Jako przyczynę tych zmian podano chęć usunięcia rozbieżności w wydawanych interpretacjach w podobnych sprawach i ułatwienie ich uzyskiwania przez podatników posiadających nieruchomości w różnych gminach (mają wszczynać jedno centralne postępowanie zamiast kilku przed różnymi samorządami). „Projektowane rozwiązanie nie ograniczy ustawowych uprawnień gminnych organów podatkowych w zakresie wymiaru (np. określania stawek podatku, zwolnień z podatku), poboru czy kontroli w odniesieniu do podatków i opłat lokalnych” – zapewnia resort finansów.

Interpretacje podatków lokalnych w bazie Eureka

Zapowiedź centralizacji wydawania interpretacji w sprawach podatków i opłat lokalnych padła już 6 lipca podczas konferencji prasowej zapowiadającej deregulację w obszarze podatków. Jednak wówczas nie sprecyzowano, że tym centralnym organem będzie dyrektor KIS.

MF przyznaje, że zmiany te będą logiczną kontynuacją innej centralizacji w sprawach gminnych podatków. Otóż od 24 września interpretacje w sprawach podatków i opłat lokalnych mają być publikowane w bazie Eureka, gdzie już dziś ukazują się interpretacje dotyczące innych danin.

Przypomnijmy, że planowane zmiany mają objąć interpretacje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej, miejscowej, uzdrowiskowej, targowej, od posiadania psów i reklamowej.

Rada Ministrów ma przyjąć projekt ustawy w IV kwartale 2026 r.

Etap legislacyjny: projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu