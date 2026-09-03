W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Wojna napędza sprzedaż samochodów elektrycznych

Wygaszenie osłonowego programu paliwowego podniosło koszty jazdy samochodami spalinowymi. Według analizy Superauto.pl przejechanie 100 km Toyotą Corollą kosztuje obecnie około 55 zł wobec 48 zł wcześniej, a Volkswagenem Passatem B8 z dieslem około 48 zł zamiast 42 zł. Rosnące ceny paliw i niepewność związana z wojną w Zatoce Perskiej zwiększają zainteresowanie elektromobilnością. Dane Otomoto pokazują, że od wybuchu konfliktu do końca czerwca liczba zapytań o samochody elektryczne wzrosła w Polsce o 33,5 proc. W Niemczech rejestracje elektryków w pierwszym półroczu zwiększyły się o 48 proc. Mocno rośnie też udział chińskich marek, co stanowi wyzwanie dla europejskiej motoryzacji.

Czytaj więcej Transport Koniec CPN-u pomoże sprzedaży elektryków Przedłużająca się wojna z Iranem i drożejące paliwa napędzają na całym świecie popyt na samochody elektryczne.

USA i Iran wymieniają ciosy w Zatoce Perskiej

W nocy z wtorku na środę Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki na cele w Iranie. Według amerykańskiego dowództwa zniszczone zostały m.in. systemy obrony powietrznej, radary, infrastruktura morska i wyrzutnie min. Była to odpowiedź na wcześniejsze ataki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na saudyjskie tankowce. Eskalacja konfliktu wpłynęła na rynki. Ropa Brent podrożała powyżej 95 dol. za baryłkę, podczas gdy złoto spadło w okolice 4300 dol. za uncję. Waszyngton zapowiada dalszą presję gospodarczą na Iran, obejmującą m.in. linie lotnicze, przemysł morski i aktywa cyfrowe. Problemem pozostaje brak poparcia ze strony Chin, Rosji i Indii.

Węgry planują podatek majątkowy dla najbogatszych

Węgierski rząd chce wprowadzić podatek majątkowy od aktywów przekraczających 1 mld forintów, czyli około 3,1 mln dol. Jak poinformował Bálint Ruff, szef kancelarii premiera Węgier Petera Magyara, przepisy są już gotowe. Podatek ma być realizacją obietnicy złożonej podczas kampanii wyborczej. Nowe rozwiązanie oznaczałoby większe obciążenia dla najbogatszych Węgrów.

Wrześniowe typy ekspertów

Dla rynków we wrześniu kluczowym wydarzeniem września będzie decyzja amerykańskiej Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych. Eksperci rynku walutowego zwracają szczególną uwagę na kryptowaluty, a wśród surowców na złoto i gaz. Bardziej jastrzębia polityka Fedu może oznaczać korektę notowań kryptoaktywów i metali szlachetnych. Z kolei brak podwyżki stóp może zwiększyć szanse na dalszy wzrost ceny złota.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.