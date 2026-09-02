Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie przyjął oficjalne zgłoszenie od spółki Cersanit o masowych zwolnieniach. Wynika z niego, że firma nie przewiduje żadnych programów wsparcia dla zwalnianych osób.

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Spółka Cersanit zwolni 487 pracowników

Zwolnienia w zakładach Cersanit w Krasnymstawie, Starachowicach, Opocznie, Radomiu oraz Wałbrzychu, które obejmą łącznie 487 pracowników, rozpoczęły się już w sierpniu i potrwają do listopada 2026 r.

Firma zdecydowała się ograniczyć zakres działania oraz skupić całą produkcję jedynie na bardziej efektywnym parku maszynowym. W konsekwencji zdecydowała o zwolnieniach.

Wśród ich głównych powodów podała natomiast wyraźnie wzrastające koszty energii, a także najistotniejszych surowców wykorzystywanych w produkcji. To jednak nie wszystko. Cersanit podkreśla, że inne poważne problemy to spadek liczby zamówień, niższa sprzedaż i niższy od założonego poziom popytu, a także trwające od dawna na ukraińskim rynku zakłócenia produkcyjne i handlowe.

Masowe zwolnienia w spółce Cersanit

W efekcie złożenia przez spółkę Cersanit zgłoszenia o masowych zwolnieniach, w jej siedzibie w Krasnymstawie pojawili się pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy.

– Zarówno podczas konsultacji indywidualnych w siedzibie firmy, jak również w siedzibie urzędu pracy udzielono informacji zwalnianym osobom o dostępnych formach pomocy – przekazał Wirtualnej Polsce Kamil Hukiewicz, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie.

Cersanit zatrudnia obecnie 5,5 tys. osób

Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach to polska spółka zajmująca się produkcją ceramiki sanitarnej oraz płytek ceramicznych i gresów. Powstała w 1992 r. z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Wyrobów Sanitarnych „Krasnystaw” w Krasnymstawie.

Spółka jest producentem takich marek jak Cersanit, Opoczno, Meissen Keramik i Pilkington's.

„Oferta produktowa marek Cersanit dociera do wszystkich państw Unii Europejskiej, na rynki Europy Wschodniej, Bliski Wschód, a także do krajów Azji Środkowej i Afryki Północnej” – czytamy na stronie spółki, na której podano również, że obecnie posiada ona siedem fabryk i zatrudnia 5,5 tys. pracowników.