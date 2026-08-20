Nowy zakład ma zostać oddany do użytku w IV kwartale 2027 r.

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Nowe centrum przetwórstwa ryb Suempolu powstanie w gminie Pełczyce

„Inwestycja będzie realizowana z wykorzystaniem zaawansowanych rozwiązań technologicznych oraz z uwzględnieniem wysokich standardów w zakresie jakości, bezpieczeństwa produkcji i odpowiedzialnego podejścia do środowiska” – poinformował Suempol cytowany przez Portal Spożywczy.

W nowym centrum, którego zadaniem będzie zwiększenie możliwości produkcyjnych firmy, pracować ma ok. 300 osób.

Mieszkańcy obawiają się nowego zakładu produkcyjnego

Nowa inwestycja Suempolu budzi jednak obawy części mieszkańców gminy Pełczyce, którzy zastanawiają się m.in. nad kwestią odprowadzania ścieków z zakładu czy generowanego przez niego hałasu.

Władze gminy, aby uspokoić mieszkańców, opublikowały za pośrednictwem mediów społecznościowych specjalny komunikat. Odniosły się w nim m.in. do zagadnienia związanego ze ściekami:

„Do Jeziora Panieńskiego nie będą odprowadzane ścieki z planowanego zakładu. Informacja o takim rozwiązaniu, która pojawiła się we wcześniejszych materiałach inwestora, nie uwzględniała obowiązujących przepisów prawnych i nie będzie realizowana ani uwzględniana w dalszych pracach projektowych. (...) Gmina nigdy nie zgodziłaby się na zrzut ścieków do Jeziora Panieńskiego, niezależnie od okoliczności. (...) Inwestycja znajduje się na etapie projektowania, dlatego przedstawiane dane mają charakter prognoz i założeń projektowych, a nie wyników pomiarów z funkcjonującego obiektu”.

Z kolei w odniesieniu do obaw związanych z hałasem generowanym przez przyszły zakład, władze gminy napisały:

„Z dostępnych założeń wynika, że w odległości około 110 metrów od centralnego punktu zakładu (czyli w promieniu 110 metrów od jego środka) prognozowany poziom hałasu związany z ruchem samochodów ciężarowych nie powinien przekraczać 46 dB (poziom hałasu generowany przez lodówkę). Dane te zostaną zweryfikowane w ramach dalszych opracowań, w tym dokumentacji środowiskowej. W zakresie organizacji ruchu przewidziano cztery bramy wjazdowe. Samochody ciężarowe nie będą korzystały z bramy zlokalizowanej przy żłobku. Celem przyjętych rozwiązań jest ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców”.

W komunikacie Gmina Pełczyce zapewniła również, że będzie na bieżąco informować mieszkańców o kolejnych, potwierdzonych etapach prac związanych z nowym zakładem produkcyjnym.

Suempol zatrudnia niemal 2 tys. osób

Suempol, jak przypomina Portal Spożywczy, jest polską rodzinną firmą działającą od ponad 35 lat. Zatrudnia niemal 2 tys. osób. Swoje towary eksportuje do wielu krajów w Europie i na świecie. Jego zakłady produkcyjne i centra logistyczne znajdują się zarówno w Polsce, jak i za granicą. Główny zakład produkcyjny zlokalizowany jest w Bielsku Podlaskim.

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