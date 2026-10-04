<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pl" dir="ltr">‼️Uwaga! Alert RCB‼️ „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.” Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. https://t.co/qI9qo5oIGp</p>— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) <a href="https://x.com/RCB_RP/status/2106737834270826828?ref_src=twsrc%5Etfw">October 4, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Alert wysłano do mieszkańców powiatów z województwa/województw:

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- LUBELSKIEGO: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski;

- PODKARPACKIEGO: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Alert odwołano o godzinie 16.

Rosja nasiliła ataki na Kijów

Rosja w ostatnich dniach wyraźnie nasiliła ataki na ukraińską infrastrukturę, w tym na Kijów. Według danych przekazanych przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego tylko w ciągu ostatniego tygodnia rosyjskie siły użyły przeciwko Ukrainie ponad 1900 dronów, 1700 bomb lotniczych i 25 pocisków. Celem ataków były m.in. obiekty infrastruktury krytycznej, budynki mieszkalne oraz przeprawy przez Dniepr w stolicy.

W niedzielę 4 października rosyjski dron ponownie uderzył w Most Północny w Kijowie, uszkadzając nawierzchnię oraz sieć ciepłowniczą. Według mera miasta Witalija Kliczki w wyniku ataku rannych zostało dwóch mieszkańców. Było to już czwartego dnia z rzędu, gdy rosyjskie siły atakowały kijowskie mosty nad Dnieprem. Wcześniej drony kilkukrotnie uderzały w Most Południowy, powodując ograniczenia w ruchu.