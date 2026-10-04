Na razie nie ma informacji o ofiarach ani pełnej skali zniszczeń. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których moment uderzenia miał zostać zarejestrowany podczas ruchu samochodów na moście.

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To kolejny atak na tę samą przeprawę. Dzień wcześniej, w sobotę, rosyjski dron odrzutowy także uderzył w Most Północny, łączący prawy i lewy brzeg Dniepru. W tamtym ataku ranne zostały dwie osoby.

Rosja ponownie atakuje mosty w Kijowie

Ataki na przeprawy przez Dniepr nasiliły się w ostatnich dniach. „Washington Post” pisał w sobotę, że uderzenie w Most Północny było piątym atakiem na kijowskie mosty w ciągu trzech dni. Wcześniej rosyjskie drony atakowały m.in. Most Południowy.

Uderzenia powodowały zamykanie lub ograniczanie ruchu na kolejnych przeprawach. W piątek rosyjskie ataki doprowadziły do pełnego lub częściowego zamknięcia trzech z sześciu drogowych mostów przez Dniepr i poważnych korków w mieście.

Mosty mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ukraińskiej stolicy, ponieważ łączą jej dwie części i są wykorzystywane zarówno przez transport indywidualny, jak i komunikację miejską.

„Washington Post”: Rosja chce utrudnić życie w Kijowie

„Washington Post” ocenił, że ataki na mosty są elementem szerszej rosyjskiej kampanii wymierzonej w infrastrukturę Kijowa. Celem ma być coraz większe utrudnianie funkcjonowania miasta przed zimą poprzez uderzenia w przeprawy, energetykę i inne kluczowe elementy infrastruktury.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosyjskie drony odrzutowe uderzyły w stacje benzynowe w Kijowie Jedna osoba zginęła, a siedem zostało rannych po tym jak w środę rano rosyjskie drony odrzutowe zaatakowały m.in. dwie stacje benzynowe w Kijowie.

W ostatnich tygodniach Rosja nasiliła również ataki z użyciem szybkich dronów odrzutowych i pocisków balistycznych. Władze Ukrainy oceniają, że Moskwa próbuje zwiększyć presję na duże miasta i obciążyć ukraińską obronę przeciwlotniczą.